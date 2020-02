10.02.2020 h 17:07 commenti

Cavo tranciato durante i lavori: gli operai chiudono lo scavo e se ne vanno. Intera strada senza telefono e internet

Il problema riguarda via Rosmini: da giovedì i residenti non riescono nemmeno a trovare il modo di risolverlo. Chiesto l'intervento del Comune

Una intera strada, via Rosmini alla Pietà, senza telefono e senza collegamento internet a causa di un cavo tranciato durante i lavori per la posa della fibra. Ma, quel che è peggio, a cinque giorni di distanza i residenti non sono ancora riusciti a trovare una strada per arrivare a risolvere il problema. Secondo la loro denuncia, infatti, gli operai impegnati nel cantiere, avrebbero richiuso la buca per poi andarsene, lasciando il cavo rotto sotto uno strato di asfalto.

E' una delle residenti, Simona Borgogno, a denunciare quanto accaduto giovedì 6 febbraio: "In via Rosmini all’altezza del civico 4 - racconta - i tecnici al lavoro hanno tranciato un cavo telefonico e da giovedì tutta la strada è senza telefono e quindi internet etc. Io personalmente lavoro da casa e senza Wi-Fi sono attualmente ferma. I tecnici dei vari gestori telefonici chiamati hanno confermato il danno causato dalla squadra di operai che era al lavoro, gli stessi che la mattina successiva hanno in tutta fretta ricoperto la buca, invece di lasciarla aperta per permettere le verifiche e il necessario intervento".

I residenti si sono anche rivolti al Comune con una mail che l'Urp ha girato al dirigente del Servizio Mobilità e al tecnico responsabile.