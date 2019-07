08.07.2019 h 17:51 commenti

Cavo tranciato durante i lavori a Iolo: supermercato rischia di dover chiudere

Famiglie e negozi senza linea del telefono e senza internet. Il disagio va avanti da cinque giorni. In difficoltà anche la sezione della Misericordia

Un cavo del telefono tranciato e una trentina di utenze da giorni senza linea. E' quanto succede a Iolo dove da mercoledì 3 luglio 'l'incidente' ha isolato diverse famiglie, negozi e anche la Misericordia. Il cavo fa parte dei sottoservizi interessati dagli scavi del cantiere tra via Ghisleri e via Cipriani dove sono in corso i lavori per la realizzazione della nuova cittadella della moda. “Il cantiere è privato – ha spiegato l'assessore Cristina Sanzò – Telecom è stata subito informata e sta lavorando al ripristino della linea”.

Senza telefono e senza internet il supermercato Simply di via XX Settembre rischia di chiudere perché non riesce più a far fronte al disagio: “Abbiamo un sistema di chiusura casse computerizzato – spiega Giada Gaiffi – una cassa è già inutilizzabile perché non riesce a immagazzinare altri dati non avendo potuto fare lo scarico in questi giorni e se non verrà riparato il guasto a breve, per noi sarà impossibile continuare. Senza contare che molti clienti non fanno la spesa perché senza linea telefonica non funziona il pos per il pagamento con bancomat e carta di credito. Un bel problema davvero. Col telefono ci siamo arrangiati grazie al trasferimento di chiamata, con internet non abbiamo alternative, neppure con il wi-fi perché il nostro sistema non si collega a linee diverse da quella fissa”.

Problemi anche alla Misericordia dove senza linea fissa i cittadini non possono prenotare gli appuntamenti: “Siamo isolati da cinque giorni ormai – il commento di Marco Boretti – è un disservizio per tutti. Fortunatamente funziona la linea per le chiamate di emergenza, ma per il resto siamo bloccati”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus