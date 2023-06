12.06.2023 h 16:14 commenti

Cavo della rete danneggiato, una parte di Mezzana è rimasta senza elettricità

Le squadre operative di E-Distribuzione sono intervenute per riparare il danno. Portato sul posto anche un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza per riattivare il servizio

Una parte di Mezzana è rimasta senza elettricità fno lle 16.15 di questo pomeriggio 12 giugno, a causa di un guasto alla rete. Lo fa sapere E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione. Lungo la linea di media tensione interrata, che fornisce alimentazione all’area compresa tra via Valla, via Picasso, via Catani e via Garella, si è verificato un disservizio elettrico a causa di un doppio danneggiamento su due punti del cavo, cosicché le utenze servite dal tratto di linea interessato sono rimaste prive di elettricità.

Le squadre operative di E-Distribuzione – coadiuvate dal Centro Operativo, che ha ripristinato il servizio con manovre in telecomando per una parte della clientela collocata in porzioni di rete cosiddette contro alimentabili da linee di riserva – sono immediatamente intervenute sul posto per eseguire operazioni di modifica assetto del sistema elettrico ed iniziare le operazioni per l’individuazione dei punti precisi danneggiati, a cui è seguita l’attività di riparazione e sostituzione del tronco di rete danneggiato di linea. Nel frattempo è stata inviata sul posto una power station, ovvero un gruppo elettrogeno di grandi dimensioni e di elevata potenza, per riattivare il servizio elettrico.





Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus