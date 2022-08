19.08.2022 h 07:10 commenti

Cavarzano al buio, blackout da più di 24 ore. I residenti protestano

Dopo le piogge di ieri sono arrivati tre generatori, ma non sono ancora stati attivati. "Ci hanno abbandonato, qui vivono anche persone anziane". Per caricare i cellulari bisogna scendere a Mercatale

Da oltre 24 ore, per la precisione dalle 10 del 18 agosto, la frazione di Cavarzano, nel comune di Vernio, è senza corrente nonostante Enel distribuzione abbia portato nella tarda serata di ieri tre generatori che però non sono stati attivati.

"Siamo diventati un paese fantasma - spiega Irene Moncelli - tutti gli altri hanno la corrente, manca solo a noi. Qui vivono anche persone anziane che sono in grande difficoltà. Non possiamo ricaricare neppure i cellulari, l'unico mezzo di comunicazione che abbiamo. Siamo isolati e nessuno interviene".

I residenti hanno chiesto al sindaco di mandare, almeno, un presidio delle protezione civile, visto che il tempo è di nuovo peggiorato. "Non abbiamo abbandonato nessuno - spiega - Giovanni Morganti - i generatori che Enel distribuzione ha fatto arrivare da Padova, non sono stati attivati perchè non ci sono le condizioni di sicurezza visto che si deve agire direttamente sulla macchina. Purtroppo il problema che si è verificato a Cavarzano non riguarda la linea, come in altre frazioni, e quindi non può essere gestito da remoto. Capisco il disagio, sono in costante contatto con il gestore che ha assicurato il ripristino entro oggi. Ho avvisato la Prefettura". A complicare la situazione anche un segnale debole della Tim, problema che interessa un po' tutta l'alta val di Bisenzio. "Sto cercando di istituire un presidio nella piazza di Cavarzano con un radiomobile, - continua Morganti - in modo da garantire almeno le chiamate d'emergenza". Intanto i residenti si stanno organizzando da soli per far fronte all'emergenza: "Abbiamo fatto la spola con Mercatale - continua Moncelli - per portare i cibi che avevamo nei congelatori e evitare che andassero a male, carichiamo da amici i telefoni e le batterie esterne, ma siamo arrabbiati e preoccupati".