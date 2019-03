08.03.2019 h 15:13 commenti

Cavallucci marini essiccati in vendita, controllo della Forestale in un negozio

Il titolare è stato denunciato per aver violato la Convenzione internazionale di Washington sul commercio internazionale di animali e piante minacciati di estinzione

Ventisei esemplari di cavalluccio marino essicati e chiusi in un barattolo di vetro sono stati scoperti dai carabinieri Forestali di Prato in un negozio gestito da cinesi in città. Il titolare è stato denunciato per aver violato la Convenzione internazionale di Washington sul commercio internazionale di animali e piante minacciati di estinzione. I cavallucci marini sono stati sequestrati.

L'intervento della Forestale è stato richiesto mentre era in corso un controllo interforze da parte di Polizia, Municipale e Asl.

Nonostante la protezione internazionale, il cavalluccio marino è largamente utilizzato nel campo della Medicina tradizionale cinese. Nel negozio controllato dalla Forestale gli esemplari essiccati erano esposti sul bancone per la vendita di infusi.