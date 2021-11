18.11.2021 h 10:47 commenti

Causa Cgfs-Comune, domanda di attualità del consigliere Lafranceschina

Il capogruppo del centrodestra chiede chiarimenti al sindaco e pone l'accento sul fatto che il socio unico della srl è la asd, attuale gestore delle piscine

Il capogruppo del Centrodestra, Mirko Lafranceschina, ha presentato una domanda di attualità sulla causa che il Cgfs srl, ex gestore delle piscine comunali ora in liquidazione, ha intentato al Comune di Prato come anticipato martedì 16 novembre da Notizie di Prato . Oggetto del contendere l'applicazione della clausola contrattuale dell'appalto di gestione delle piscine per coprire costi ritenti straordinari e non imputabili alla gestione. Un conto che inizialmente era di oltre 400mila euro e che nella causa civile è salito a circa 900mila euro.Oltre a chiedere conferma di circostanze e cifre, il consigliere d'opposizione pone l'accento sul fatto che socio unico della srl sia il Cgfs asd, attuale gestore delle piscine: "Chiedo al sindaco - scrive Lafranceschina nell'atto - se questa amministrazione intende valutare l’attuale affidamento tenendo presente che l’affidatario è il socio unico della società che ha intentato la causa in oggetto".L'atto avrebbe dovuto essere discusso nella seduta odierna del Consiglio comunale, ma la segreteria generale lo ha bloccato per non meglio precisate "esigenze istruttorie degli uffici - si legge nella comunicazione inviata al consigliere - che necessitano di maggior tempo". La domanda di attualità sarà quindi trasformata in un'interrogazione e discussa nel prossimo Consiglio comunale.