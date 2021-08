19.08.2021 h 12:33 commenti

Catturati in città due pericolosi pregiudicati, dovranno scontare quasi quattro anni di carcere ciascuno

La Squadra Mobile ha eseguito due ordini di carcerazione emessi dalle procure di Prato e di Pistoia per due stranieri condannati a pene superiori ai tre anni

La Squadra Mobile della questura di Prato ha rintracciato e arrestato in esecuzione di ordini di carcerazione due pregiudicati stranieri condannati a pene detentive superiori ai tre anni. Entrambi gli arresti sono stati effettuati nel pomeriggio del 16 agosto. Il primo è avvenuto in via Magnolfi. Si tratta di un 66enne libanese, domiciliato in città, destinatario di un ordine di cattura emesso dalla procura di Prato per scontare una condanna a 3 anni, 8 mesi e 14 giorni per furti commessi in città tra il 2016 e il 2017. Il secondo arrestato è invece un 35enne marocchino, condannato per reati contro il patrimonio commessi a Pistoia. L'ordine di cattura arriva proprio dalla Procura di questa città. La pena da scontare è di 3 anni, 8 mesi e 2 giorni. L'uomo, abita a Pistoia ma da tempo era irreperibile. Gli agenti della sezione "Catturandi" della Mobile pratese lo hanno rintracciato lunedì in strada lungo viale Marconi.

Entrambi sono ora nel carcere pratese della Dogaia.