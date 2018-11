22.11.2018 h 14:09 commenti

Cattivo odore da una ditta di materie plastiche, scatta il blitz della Forestale che sospende l'attività

L'impresa si trova a Montemurlo. Accertate violazioni in materia di rifiuti. Sorpreso a lavorare un clandestino. Sanzioni salate per il maltrattamento di un cane, chiuso in una gabbia sporca senza cibo e acqua

I carabinieri del gruppo Forestale hanno sospeso l'attività di una ditta di lavorazione di materie plastiche a conduzione cinese con sede a Montemurlo. All'interno sono stati trovati un clandestino a lavoro, numerose irregolarità in materia di emissioni in atmosfera e di gestione dei rifiuti e un cane, regolarmente detenuto, chiuso in una gabbia sporca senza acqua e cibo.



Il controllo interforze è stato effettuato nei giorni scorsi in collaborazione con i carabinieri della Tenenza di Montemurlo e del nucleo Ispettorato del Lavoro, personale dell'Arpat, dell'Inail e della Dtl. Tutto è partito dalla segnalazione di un cittadino sull'odore acre respirato nelle vicinanze della ditta. Il blitz ha permesso di accertare la mancanza di documenti obbligatori per legge in attesa delle analisi di Arpat sulle emissioni. Due gli operai a lavoro di cui uno clandestino. Numero esiguo in termini assoluti, ma comunque pari al 50% della forza lavoro impiegata che fa scattare la sospensione dell'attività.

Il titolare e il cogestore della ditta, entrambi cinesi e residenti nella provincia di Prato, sono stati denunciati a piede libero. Per le irregolarità in materia ambientale e il maltrattamento del cane, è scattata una sanzione di 2.200 euro.