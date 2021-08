24.08.2021 h 11:41 commenti

Cattivo odore alle Badie, individuata la fonte: è una stamperia della zona

Municipale, Arpat e Asl hanno effettuato una serie di verifiche partendo dalle segnalazioni dei cittadini fino a individuare la causa di tutto

E' una stamperia a conduzione cinese tra le Badie e Grignano la causa dei cattivi odori segnalati dai residenti della zona ad Arpat, polizia municipale e Asl. I tre enti hanno effettuato diverse verifiche nella zona di via Gora di Grignano, via Beethoven, via Mozart, via Arcivescovo Limberti, via delle Badie, via Fiorentina e via del Lazzeretto.