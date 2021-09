08.09.2021 h 11:01 commenti

Scuole superiori, organico coperto ma ancora insufficiente rispetto alle richieste dei presidi

Servirebbero almeno 80 cattedre che di fatto non sono mai state assegnate. Problemi di gestione del green pass per i docenti che si sono vaccinati con la prima dose e poi hanno contratto il virus e restano le difficoltà per chi ha scelto la strada dei tamponi

alessandra agrati

Quasi completato l'organico degli insegnanti previsto per le scuole superiori pratesi, ma anche quest'anno si continua a scontare la carenza cronica di cattedre. All'appello, per coprire il fabbisogno effettivo, ne mancherebbero almeno 80 e ogni anno l'ufficio scolastico ne cancella qualcuna. Solo al Gramsci Keynes, ad esempio, da giugno a settembre sono state soppresse quattro cattedre.“Si riesce a coprire gli organici – spiega Stefano Pollini presidente provinciale dell'associazione presidi e dirigente scolastico al Gramsci Keynes – facendo dei giochi di equilibrio con il personale di potenziamento che, in realtà,sarebbe destinato ad altri ruoli come ad esempio i corsi di recupero o l'ampliamento dell'offerta formativa. In questo modo copriamo le cattedre ma siamo sempre sotto organico. Nella mia scuola gli insegnanti di diritto sono quasi al completo, ma per far tornare i conti ho dovuto sacrificare nuovi progetti”.Nonostante tutto, per il primo suono della campanella fissato per il 15 settembre, la maggior parte delle cattedre saranno assegnate in modo da iniziare l'anno con un orario provvisorio limitato a poche settimane, fatto salvo la nomina del personale Ata, che gestisce apertura e chiusura oltre che le sanificazioni e le segreterie, le cui nomine avverranno il 13 settembre.L'organico è stato completamente assegnato con un notevole ricambio, su 160 professori cento sono quelli entrati in servizio con una supplenza annuale. “Un turnover solo apparente – specifica il dirigente scolastico Paolo Cipriani- molti sono stati confermati e questo rende più fluido l'inizio dell'anno scolastico”. Nessun problema per il personale Ata all'appello mancano poche unità, nessuna in segreteria.. Su 30 docenti, soprattutto di sostegno, ieri hanno preso servizio 27, la maggior parte assegnata a Montemurlo. Molto più problematico l'organico del personale Ata dove, in totale mancano cinque custodi, figure essenziali per la gestione dei servizi scolastici a partire dall'apertura e chiusura, ma soprattutto non sono ancora stati assegnati i tecnici di laboratorio. “Sono iniziati gli esami di riparazione – spiega la dirigente scolastica Maria Grazia Ciambellotti – e non abbiamo avuto nessuna nomina, ritardo che si è riversato sui ragazzi e i docenti al momento della prova in laboratorio. Speriamo che entro la fine del mese vengano assegnati in modo da completare l'organico. Per ora, soprattutto a causa dello spezzatino delle sedi, partiamo con un orario provvisorio fino al 4 ottobre. Questo ci permette di testare sul campo se funziona”.. Al liceo di viale Borgo Valsugana la maggior parte degli insegnanti è di ruolo, ma lo scorso anno in molti sono andati in pensione. “Oltre il 90% dei posti , comunque ,sono stati assegnati – spiega il dirigente Stefano Gestri - le cattedre a ruolo sono state date ad agosto e con ieri è stata data un'accelerata alle nomine annuali, compresi i sostegni. Per quanto riguarda il personale Ata manca un posto che dovrebbe essere assegnato a breve. Abbiamo fatto anche la richiesta per del personale in più, ma non abbiamo la certezza di essere accontentati”.. Al liceo classico di via Baldanzi l'organico è completo, mentre al polo di San paolo mancano una quindicina di insegnanti di sostegno e alcuni spezzoni di cattedre per il musicale. “Una situazione decisamente sotto controllo- commenta il preside Mario Di Carlo – nessun problema per il personale Ata visto che nelle nostre scuole è tutto di ruolo. Manca un assistente tecnico che a giugno è andato in pensione, ma credo che presto sarà sostituito”.Sono trenta le immissioni a ruolo. “Siamo messi bene – commenta il dirigente scolastico Alessandro Marinelli – domani comunque avrò la situazione precisa, ma non dovrebbe scostarsi troppo da quella attuale”.“Con le ultime nomine - spiega la preside Claudia Del Pace– siamo riusciti a coprire l'organico, direi che siamo all'80% compresi gli insegnanti di sostegno. Partiremo con un orario provvisori che durerà almeno fino alla fine del mese”.. Da ieri pomeriggio alla segreteria c'è la fila degli insegnanti che hanno accettato la cattedra all'istituto alberghiero e all'agrario. Molti hanno una cattedra spezzettata e quindi diventa più complicato fare l'orario, ma la copertura è del 70%.“Il problema che ci troviamo ad affrontare – spiega la dirigente scolastica del Datini Francesca Zannoni – riguarda invece il green pass degli insegnanti che hanno ricevuto la prima dose di vaccino in primavera, ma poi hanno contratto il virus: il certificato vaccinale risulta scaduto, ma per il portale della Regione il ciclo vaccinale è completo. Quindi non è possibile prenotare la seconda dose”.Casi simili anche al Dagomari e al Gramsci Keynes gli insegnanti e i presidi si sono rivolti al numero verde per la scuola. Il problema, a quanto pare, è la mancanza di dialogo fra il portale del Ministero e quello della Regione. “Speriamo di riuscire a sbloccare la situazione – conclude Zannoni – questi insegnanti di fatto si trovano in un limbo, se entro il 15 non si trova una soluzione sarà un problema, per ora i consigli d'istituto si fanno online, ma le lezioni saranno in presenza”.E resta anche il problema dle personale che ha scelto di non vaccinarsi ma di sottoporsi al tampone ogni 48 ore come previsto dal Green pass. Cosa ostacolata dalle difficoltà di effettuare il test, in particolare il sabato o la domenica in modo da poter entrare a scuola il lunedì mattina ( LEGGI ). Problema confermato da Sergio Bottari di Federfarma che ricorda come ormai più del 60% dei tamponi venga fatto nelel farmacie con un carico che non può essere ampliato. "Per fortuna - dice Bottari -, si stanno aggiungendo farmacie a quelle che, in maniera volontaria, già effettuano il servizio. Questo dovrebbe aiutare ad aumentare l'offerta, ma non bisogna dimenticare per per noi questo è un servizio aggiuntivo e non possiamo certo distogliere altro personale e tempo a quella che è la nostra principale missione".