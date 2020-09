11.09.2020 h 18:38 commenti

Cattedre scoperte, i precari chiedono la mediazione del prefetto: "Si rischia una pioggia di ricorsi"

Oggi incontro con una delegazione di insegnanti. Tra le richieste la correzione delle graduatorie e la convocazione in presenza: "Meglio aspettare qualche giorno in più che fare un pasticcio"

A tre giorni dall’inizio della scuola continua il caos graduatorie e nomine degli insegnanti, tanto che una delegazione di docenti precari ha chiesto la mediazione del prefetto Laura Volpe per la creazione di un tavolo urgente fra ufficio scolastico e dirigent per poter iniziare l'anno scolastico senza ulteriori problemi. L’obiettivo è di ottenere la correzione delle graduatorie provinciali (Gps), la pubblicazione delle modifiche apportate in base alle segnalazioni e di convocare per le nomine gli insegnanti in presenza. ( leggi “Abbiamo chiesto al prefetto un ruolo di mediazione – spiegarappresentante dei docenti precari di Prato – perché dalla prossima settimana si rischia una valanga di ricorsi che andrebbero a incidere sulla didattica e quindi sugli alunni, oltre che a intasare le segreterie. In ogni caso nessuno da lunedì potrà entrare in servizio perché il contratto non è stato firmato”La logica che guida i precari è quella di garantire continuità didattica, anche nel sostegno e chiarezza nei criteri di assegnazione delle cattedre. Il sistema previsto dal Miur, infatti, assegna le cattedre in base al punteggio senza tenere conto dell’ inacrico avuto l’anno precedente, cosa prevista invece dalle convocazioni in presenza. “In quell’occasione – spiega Puggelli – avevamo la possibilità di confrontarci tra noi e di fare scelte mirate: generalmente chi aveva già insegnato in una scuola le metteva come prima scelta e gli altri come seconda in modo da evitare l’alternanza di insegnanti. Con questo sistema non è più possibile perché non c’è stato nessuno confronto né con i presidi né con l’ufficio scolastico. In pratica fino a un anno fa abbiamo supplito allo Stato che non è in grado di mantenere una continuità nell’ insegnamento”Gli insegnanti, quindi, chiedono di rimandare di qualche giorno le convocazioni fatte in presenza: “La prossima settimana – continua Puggelli – di fatto in pochi prenderanno servizio, poi le scuole resteranno chiuse per le elezioni, questo tempo potrebbe essere utilizzato per le nomine, partendo dalle graduatorie corrette”.Il prefetto, a quanto detto dagli precari si è impegnato a contattare l’ufficio scolastico provinciale e a sollecitare la creazione del tavolo. Intanto oggi sono state assegnate le cattedre della scuola primaria, mancano all’ appello tutte quelle delle medie e delle superiori.