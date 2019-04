11.04.2019 h 14:16 commenti

Catering abusivo scoperto in un appartamento, migliaia di vaschette di cibo pronte alla distribuzione

La polizia municipale di Prato è intervenuta in una casa di via Rota in locazione a un cinese di 53 anni preparava pasti da consegnare nelle ditte dei connazionali



La polizia municipale di Prato ha scoperto un catering abusivo in via Rota. Il blitz dell’unità operativa commerciale e amministrativa è scattato ieri, 10 aprile, al piano terra di una civile abitazione affittata a un cinese di 53 anni. Gli agenti di piazza Macelli hanno constatato che una parte dell’abitazione, in particolare il retro, è stata adibita come deposito di alimenti. La cucina era stata allestita con fornelli a gas finalizzati alla preparazione e cottura, con successiva fase di trasporto dei cibi appena preparati presso ditte di connazionali.

A comprovare la consistenza dell’attività è stato rilevato un considerevole quantitativo di derrate alimentari contenute in congelatori, oltre ad accessori finalizzati alla produzione, conservazione ad alla consegna dei pasti preparati: in particolare un migliaio di vaschette in alluminio per il confezionamento dei cibi in asporto, rotoli di pellicola per alimenti, e vari prodotti alimentari, fra cui carne e pesce, contenuti in un congelatore a pozzo.Gli agenti intervenuti hanno provveduto a sanzionare l’attività illecita ai sensi del cosiddetto “pacchetto igiene”, norma di recepimento di direttive europee, per l’esercizio abusivo dell’attività di produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti, contestando al responsabile una sanzione amministrativa di 3.000 euro.