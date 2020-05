12.05.2020 h 15:41 commenti

Catenine, ciondoli e braccialetti venduti per pagare le bollette. In tanti chiamano orafi e gioiellerie

Il titolare di Nemesi Gioielli racconta: "Su Whatsapp mi chiamano per chiedermi quando riapro e portarmi a far stimare i loro preziosi". In mancanza di entrate certe, può servire ad andare avanti per un po' di tempo

La prossima settimana riaprono i gioiellieri e in tanti aspettano che le saracinesche si alzino, non per acquistare un gioiello ma per venderlo. A raccontare quello che sta accadendo è il titolare di Nemesi, negozio del centro storico. A lui, in quetsi giorni, tanti si sono rivolti per chiedere come fare a disfarsi di gioielli in cambio di soldi.

Segno che la crisi economica sta diventando sempre più pesante e, quindi, si cercano catenine del battesimo dei bimbi, braccialetti, ma anche anelli da poter vendere per cercare di pagare affitto e bollette. Una prassi che si ripete da secoli quando c’è bisogno di contanti, che al tempo del Covid non riguarda più poche persone ma un numero crescente di famiglie che si trova in difficoltà. Si selezionano gli oggetti in base al loro valore economico e affettivo, si centellinano in modo da poter avere a disposizione una piccola somma ogni mese, e poi si cerca il negozio giusto, quello che dà più garanzie ma anche la valutazione più alta. Ogni euro è importante.

“Da sempre – spiega il titolare di Nemesi Diego De Stefano – ho clienti che mi portano gioielli per venderli. Qualche volta sono anelli di fidanzamento che evocano brutti ricordi, sempre più spesso sono catenine, ciondoli e orecchini magari appartenuti alla nonna o a una zia che piacerebbe continuare a indossare,ma che invece sono l’ancora di salvezza per tirare avanti un altro mese”.

Le richieste di appuntamento per la stima e per concludere la vendita, sono tante e crescono ogni giorno. “Il pagamento avviene subito e con modalità assolutamente tracciabili – spiega De Stefano - le cifre variano dai 300 euro fino anche a 1.500 dipende dal tipo di gioiello”.

Variabile anche la clientela che spazia dai più giovani ai pensionati. “Da due mesi siamo chiusi – continua il titolare – quindi non ho una statistica precisa, sicuramente sono persone che hanno fretta di realizzare. In anti mi stanno contattando su Whatsapp per fissare l'appuntamento per la stima. Mi aspetto, quindi, che saranno in tanti a suonare il campanello dalla prossima settimana”.

Certo chi si presenta in negozio ha la certezza che la spilla della nonna una volta consegnata non può essere più riscattata, questa era una funzione del Monte dei Pegni, che ora a Prato non esiste più.



