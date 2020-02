05.02.2020 h 17:41 commenti

Casting per aspiranti star... a quattro zampe: sabato il primo provino per cani, gatti e uccelli

L'iniziativa si terrà all'ex chiesino di San Giovanni grazie all'agenzia milanese Animal Spot, specializzata nel reclutare questi particolari "attori" per spot e campagne pubblicitarie

Una intera giornata dedica ai provini di aspiranti star della televisione o della carta patinata. Con una particolarità, il casting è aperto solo ad attori a quattro zampe o, in alternativa, con penne e ali. Sabato 8 febbraio, dalle 11 alle 17, allo spazio-eventi dell'ex chiesa di San Giovanni Animal Spot Milano organizza un casting aperto a tutti i nostri amici pelosi e pennuti, aspiranti attori o modelli. L'obiettivo dell'iniziativa è dare l'occasione a cani, gatti e volatili addestrati, docili ed egocentrici di diventare i protagonisti delle campagne pubblicitarie dei brand più famosi come Bulgari, Dolce&Gabbana, Vanity Fair, Ferrero, MaxMara e tanti altri.

"Animal Spot Milano - si legge in una nota - è la prima agenzia in Italia che si occupa di reclutare attori e modelli animali per servizi fotografici di moda e spot tv per i canali nazionali. Viste le numerose richieste che riceve da tutta Italia, l'agenzia ha deciso di proporre per la prima volta un casting fuori dalla sede milanese".