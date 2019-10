01.10.2019 h 11:17 commenti

Casting alle Manifatture Digitali: si cercano comparse per il film di Luca Calvani

Appuntamento sabato prossimo dalle 10 fino alle 18. Intanto la pellicola Made in Prato "Forse è solo mal di mare" continua a raccogliere premi nei festival cinematografici: al Terra di Siena è stata incoronato "Miglior film del pubblico"

Un'occasione da non perdere per chi ama il cinema e ha l'ambizione di apparire sul grande schermo. Sabato 5 ottobre, dalle 10 alle 18, si terrà, presso le Manifatture Digitali del Cinema di Prato, il casting per comparse e figurazioni per il film “Il cacio con le pere” diretto da Luca Calvani e prodotto da Gate 99 Films.

Il film sarà girato in Toscana nei mesi di ottobre e novembre 2019. Le persone selezionate possono essere contattate durante tutto il periodo.

Nello specifico si cercano: comparse, uomini e donne, dai 18 ai 75 anni, residenti in Toscana; figurazioni speciali, uomini e donne, dai 18 ai 60 anni, con precedenti esperienze attoriali, residenti in Toscana.



Per partecipare alla selezione occorre presentarsi sabato alle Manifatture Digitali Cinema Prato, in Via Dolce de’ Mazzamuti, 1, muniti di foto primo piano e figura intera, fotocopia dei documenti di identità e del codice fiscale.

Intanto un'altra bella notizia per il cinema made in Prato: il film “Forse è Solo Mal Di Mare”, prodotto dalla pratese Cibbè, ha ottenuto due importanti riconoscimenti al Terra di Siena International Film Festival. Barbara Enrichi ha ottenuto il premio come miglior attrice non protagonista, oltre al Premio alla carriera, mentre la casa di produzione, la Cibbè Film ha ottenuto il premio come Miglior film del pubblico. E' stato Alessandro Aiazzi, uno dei produttori, a ricevere il riconoscimento accompagnato dall'attore pratese Francesco Ciampi, anche tra gli interpreti del film di Luca Calvani.

Una scia di successi per “Forse è Solo Mal Di Mare”, che prosegue dopo le anteprime ai market di Cannes e Venezia e i tanti premi raccolti, tra l’Oniros Film Award (Premio miglior lungometraggio, Premio miglior musica originale - realizzate dal compositore Andrea Benassai e Premio miglior scenografia naturale) e il Florence Film Awards Monthly Edition (Premio miglior film, Premio miglior musica originale del compositore pratese Andrea Benassai). Oggi è in concorso come miglior film al Montelupo Fiorentino Film Festival e iscritto ai David di Donatello.