22.11.2022 h 10:14 commenti

Casting a Prato per cercare l'attrice che impersoni Oriana Fallaci ragazzina per una serie Tv

La produzione di "Miss Fallaci" sarà a Manifatture Digitali Cinema fino a domani per effettuare i provini a bambine toscane dai 12 ai 15 anni di età con con capelli scuri e occhi chiari

Fino a domani, mercoledì 23 novembre, sono aperti a Manifatture Digitali i casting per trovare una bambina tra i 12 e i 15 anni di età per interpretare il ruolo di oriana fallaci da giovane nella serie Tv "Miss Fallaci", prodotta da Minerva Pictures e ViacomCBS-Paramount +.

In particolare la produzione cerca una bambina toscana fra i 12 e i 15 anni con capelli scuri e occhi chiari. Non sono necessarie esperienze pregresse nel campo della recitazione. Chi fosse interessato a partecipare al casting può recarsi alle Manifatture Digitali Cinema Prato, in via Dolce de' Mazzamuti, 1 sia oggi sia domani fino alle 18.30. E' necessario presentarsi al provino con la liberatoria firmata e scaricata ( QUI IL MODELLO ).

In caso di impossibilità a presentarsi al casting, è possibile anche candidarsi alla seguente mail mfallaci.castingminori@gmail.com inviandoci una foto aggiornata (no costume, no occhiali da sole, no cappelli), un breve video di presentazione (girato anche col cellulare in orizzontale, di circa 30 secondi), dati anagrafici della bambina (nome, cognome, data di nascita, luogo di domicilio) e nominativi e recapiti dei genitori. Anche in questo caso è obbligatorio allegare la liberatoria compilata e firmata e una copia dei documenti di identità di entrambi i genitori o di chi ne fa le veci.