10.06.2020 h 14:26

Cassa integrazione pagata dalle Poste, ma viene caricata su una carta non utilizzabile come bancomat

La disavventura di una lettrice che prima si è rivolta allo sportello di San Giorgio a Colonica che non ha autorizzato il pagamento, poi a quelle di via Primo Maggio che però non hanno pagato in contanti

Poste Italiane comunica che la cassa integrazione si può riscuotere scaricando un voucher dal sito, ma poi l’ufficio postale di San Giorgio a Colonica sostiene che non è autorizzato al pagamento, mentre quello di via Primo Maggio liquida la somma, ma la carica su una sorta di bancomat autorizzato solo per i pagamenti dei servizi postali e il prelievo presso gli sportelli di Pt.Un’odissea che è capitata a una lettrice di Notizie di Prato che in questi giorni ha ricevuto la comunicazione dall’Inps per la nuova procedura di riscossione. “Mi sono arrivate tramite mail le istruzioni da seguire e mi sono subito attivata, visto che ormai siamo a giugno e l’importo. di poco più di mille euro. riguardava marzo e aprile – racconta -. Ho scaricato il voucher credendo di ricevere la somma in contanti o al massimo tramite assegno circolare. Assolutamente non pensavo di ritrovarmi con un carta, che ricorda molto il vecchio libretto postale. Ovviamente non mi è stato chiesto nessun costo per l’apertura, ma dovendo utilizzare quei soldi per fare la spesa ogni volta che mi servono devo andare a prelevare”.Curioso anche il comportamento dei due uffici postali: “Al primo mi è stato detto che mi sarebbe arrivato per posta il voucher e con quel documento avrei potuto avere i miei soldi, il secondo invece ha trovato una soluzione diversa. Teoricamente ci dovrebbe essere un’unica prassi valida per tutti gli sportelli italiani”.A confermare questa nuova modalità di pagamento sono anche gli studi commerciali, nonostante al momento della richiesta di cassa integrazione sia stato indicato l’Iban del contocorrente, di fatto a molti lavoratori stanno arrivando le comunicazioni da parte di Poste Italiane.