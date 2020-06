15.06.2020 h 11:00 commenti

Cassa integrazione pagata dalle Poste, l'azienda precisa: "Nessun costo a carico dell'utente"

Nei giorni scorsi una lettrice si era lamentata per aver dovuto aprire un libretto: "L'operazione, del tutto gratuita, resa necessaria nel rispetto della legge sulla limitazione dell'uso del contante"

La procedura seguita da Poste Italiane nell'erogazione del pagamento della cassa integrazione viene fatta nel rispetto della legge sulla limitazione dell'uso del contante e non prevede nessun costo a carico dell'utente. Lo precisa una nota di Poste Italiane in riferimento all’articolo pubblicato lo scorso 10 giugno, nel quale una lettrice si lamentava della procedura ( LEGGI ).“Poste Italiane - si legge nella nota - desidera rassicurare i clienti sulla regolarità della procedura di riscossione della cassa integrazione presso tutti gli Uffici postali della provincia di Prato. L’Azienda, in ottemperanza alle disposizioni in materia di limitazione dell’uso del contante prevede che i pagamenti di importo superiore a 1.000 euro, disposti dalle pubbliche amministrazioni e loro enti, debbano avvenire in modalità alternative al contante. Per riscuotere il bonifico domiciliato, il cliente deve necessariamente effettuare richiesta di accredito su un conto corrente, libretto di risparmio oppure inps card”.“Nel caso specifico – prosegue Poste -, la cliente ha scelto di accreditare la somma su un libretto di risparmio dematerializzato, titolo completamente gratuito, in modo da soddisfare l’esigenza di riscossione della somma erogata dall’Inps”.