24.06.2020 h 14:57 commenti

Cassa integrazione finita e incertezze per settembre, la protesta delle lavoratrici delle mense scolastiche

Cgil, Cisl e Uil scendono in piazza per chiedere l'estensione degli ammortizzatori sociali di altre 27 settimane e maggiori certezze su come saranno organizzati i pasti e le pulizie nelle aule

Le trecento lavoratrici delle mense scolastiche e un centinaio di addette alle pulizie si trovano in mezzo al guado: da 15 giorni non sono più coperte dagli ammortizzatori sociali e fra due settimane il loro contratto scade e riprenderà con l’inizio delle lezioni. A metà settembre però, non sanno in che modalità potranno tornare a lavorare e così questa mattina le iscritte alla Filcams Cgil, UilTucs e Fiscascat Cisl , hanno manifestato in piazza del Comune per chiedere più certezze, ma anche l’estensione della cassa integrazione di altre 27 settimane, praticamente fino alla fine dell’anno.

“Nelle linee guida del Ministero – spiega Nunzio Martino segretario Filcams - non è indicato se le mense seguiranno una doppia turnazione, se la sanificazione delle aule e degli arredi deve essere fatta più volte nell’arco della giornata. Incertezze che pesano su un contratto di lavoro che prevede in media 15 ore settimanali”.

Non solo l’organizzazione del lavoro, ma le lavoratrici chiedono anche che venga cambiato il contratto. “Sistematicamente a giugno ci scade il contratto e riprendiamo a metà settembre – spiega Cristina Caderini delegata sindacale Filcams - questo vuol dire due mesi e mezzo senza stipendio che in media si aggira intorno ai 500 euro. A questo si aggiunge che da marzo non lavoriamo e la cassa integrazione, per fortuna a noi è stata anticipata dall’azienda, ha importi molto bassi.”

Proprio per cercare di trovare un sostegno economico viene chiesto il prolungamento della cassa integrazione. “Per le lavoratrice che hanno potuto incassarla – spiega Giuseppe Vivieno Fiscascat Cisl Prato - riguarda 18 settimane quindi non copre l’intero contratto, per questo chiediamo che vengano conteggiate altre settimane, non sappiamo neppure le modalità di rientro a scuola, sicuramente la mensa non inizierà il primo giorno di lezioni”.

Intanto l’amministrazione comunale sta lavorando per cercare di garantire il servizio mensa nelle scuole, anche nell’ottica della salvaguardia dei posti di lavoro:"Siamo consapevoli – ha spiegato l’assessore alla pubblica istruzione Ilaria Santi - che la chiusura o riduzione anche delle mense aziendali ha ridotto fortemente l'attività lavorativa delle aziende, ma per quanto riguarda la scuola la nostra volontà è chiara: garantire il servizio mensa sin da settembre, nell'interesse di tutti a partire dai bambini e dalle loro famiglie. Certo è che, come abbiamo ribadito più volte, sono dirimenti le linee guida del Governo sulle modalità di ripresa dell'anno scolastico, che aspettiamo con urgenza".







Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus