Cassa integrazione e bonus, l'Inps ha pagato oltre il 93 per cento delle richieste. Potenziato il personale

Sedici persone in più nella sede di Prato dedicate alle pratiche per gli ammortizzatori sociali legati alla pandemia, ma la Cgil teme che non si riescano a fare i dovuti controlli per stanare i furbetti

alessandra agrati

Per fare fronte all’emergenza covid, l’Inps di Prato ha potenziato di 16 unità il personale dedicato alle procedure per i pagamenti degli ammortizzatori sociali e dei bonus previsti. Uno spostamento necessario visto che a fine luglio i bonus babysitting richiesti sono stati 3.526, di cui il 79% presi in carico. Per quanto riguarda le casse integrazioni ordinarie le domande arrivate sono 1.887, prese in carico 1.573, 3.382 le casse integrazioni in deroga di cui il 99% sono state lavorate, mentre le casse integrazioni in deroga Inps sono 1.701, ma per ora nessuna è stata evasa perché la procedura informatica è nuova e quindi necessita di tempi più lunghi per entrare a pieno regime. Per quanto riguarda i pagamenti diretti del Fondo integrazione salariale per gli artigiani si è raggiunto il 93,10%, per le casse integrazioni in deroga il 95,38% e il 90,65% per quanto riguarda i pagamenti della cassa integrazione ordinaria. In totale alla sede dell’Inps sono arrivate 20.240 richieste di pagamenti diretti e il 93,11% è stato liquidato.“Prima del lockdown- spiegadirettore provinciale di Prato - nelle attività relative alla liquidazione della cassa integrazione era impiegata una sola persona, poi per fare fronte alla mole di lavoro abbiamo spostato altro personale anche fra gli ispettori. In totale l’organico della sede pratese è di 109 perone che durante la pandemia hanno prevalentemente lavorato da remoto. Per quanto riguarda invece purtroppo capita che non sempre i dati che ci vengono forniti relativi agli Iban siano corretti e quindi si possono anche verificare dei problemi. In quel caso chiediamo agli utenti di contattarci per verificare insieme la correttezza dei dati”.Risultati che si riferiscono alla fine di luglio e che comunque dimostrano i un buon risultato ottenuto, a cui va anche aggiunto quello di 1.887 richieste di assegni ordinari di cui l’83,36% preso in carico.“I dati attestanti il buon livello di produttività dell'ufficio Inps di Prato nell'erogazione delle prestazioni covid di sostegno al reddito - spiegasegretario Fp Cgil - sono in linea con l'ottimo risultato ottenuto nel maggio scorso. Sia il lockdown che il lavoro a distanza non hanno generato storture al sistema e i servizi al cittadino. Piuttosto è da implementare l'attività dei servizi ispettivi che indaghi sulle aziende furbette che hanno usato la cassa integrazione Covid pagata dallo Stato senza aver subito alcun calo del fatturato. Occorre infatti capire quante siano le imprese pratesi, tra le 234.000 ipotizzate in Italia dall’Ufficio parlamentare di bilancio, che hanno hanno richiesto e ottenuto indebitamente la cassa integrazione sottraendo risorse al sistema di welfare. Certo è che con due soli ispettori Inps assegnati a Prato, l'obiettivo appare quasi irraggiungibile”.