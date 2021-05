31.05.2021 h 13:09 commenti

Cassa integrazione che non arriva, pianta la tenda davanti all'Inps in segno di protesta

Michelangelo Cicogna che da un anno combatte contro le lungaggini della burocrazia ha messo in atto una pacifica protesta per chiedere al Governo di cambiare il complicato sistema previsto per l'accredito della cassa integrazione

Dopo il flash mob davanti l'Inps e lo sciopero della fame, Michelangelo Cicogna torna a protestare per la cassa integrazione che non arriva. All'appello mancano i mesi di marzo, aprile e maggio. Questa volta, con regolari permessi e nel rispetto del coprifuoco, ha deciso di piantare una tenda in via Valentini davanti alla sede dell'Inps, per chiedere al Governo di rendere più veloce l'intera procedura per l'addebito della cassa integrazione, procedimento che è stato pensato durante il primo lockdown e che non è ancora fluido. “Tutti i passaggi – spiega Cicogna – sono stati fatti in modo corretto, l'azienda ha depositato la richiesta nei giusti tempi, Inps ha attivato la procedura, ma ci vogliono mesi prima che arrivi l'accredito sul conto corrente. E' inammissibile che dopo oltre 12 mesi ci troviamo a lottare contro le stesse lungaggini”.

Secondo quanto spiegato dalla sede Inps di Prato, tra la domanda di cassa integrazione depositata dall'azienda e l'autorizzazione passano oltre due mesi, nello specifico dal 26 febbraio al 10 maggio, e il primo pagamento arriverà dopo 3 mesi (entro 8 giugno), ma sarà solo un acconto di 200 euro.

Cicogna è dipendente di un negozio di Firenze, ha ripreso a lavorare per 20 ore alla settimana, le rimanenti sono di cassa integrazione, quindi 500 euro vengono pagate dall'azienda e 400 dallo Stato, per un totale di 900 euro, cifra al di sotto dello stipendio ante pandemia. “Non è possibile vivere con 500 euro, dovendo pagare 450 di affitto - spiega – inoltre per un debito pregresso ho il pignoramento di 1/5 dello stipendio, che continua ad essere prelevato. Evidentemente c'è uno squilibrio in questo sistema”.

Cicogna ha anche chiesto e ottenuto il reddito di cittadinanza, che però a febbraio gli è stato levato perchè ha ricominciato a lavorare, mentre quello di sussistenza non gli spetta perchè viene conteggiato sul lordo della busta paga. "In tutto questo - conclude - mi è stato accordato dal Comune il contributo affitti, ma da quattro mesi sto aspettando il bonifico".

La protesta continuerà ad oltranza, nelle giornate in cui non lavora. "Lancio un appello a tutti quelli che sono nella mia stessa situazione a sollecitare il governo: bisogna cambiare questo sistema troppo complicato. Alla fine è meglio essere licenziati così si hanno più tutele".