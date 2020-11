23.11.2020 h 12:18 commenti

Cassa integrazione aziende artigiane, finalmente il via libera al pagamento. A Prato riguarda 10.518 dipendenti

Verranno saldati i mesi di luglio, agosto settembre e parte di ottobre. Alla Toscana destinati 48milioni di euro, metà dei lavoratori interessati sono pratesi, per un totale di oltre 2mila aziende

Per 10.518 dipendenti del settore dell’artigianato è in arrivo il pagamento della Fsba relativa ai mesi di luglio, agosto, settembre e buona parte di ottobre. “Venerdì – ha annunciato segretario generale aggiunto della Cisl Toscana Ciro Recce - il ministero del Lavoro ha firmato il decreto per l’erogazione di 448 milioni, che dunque, appena la Banca d’Italia trasferirà le risorse all’Ente Bilaterale, verranno utilizzati per i pagamenti.”Una prima tranche era arrivata a ottobre ( leggi ) , dopo le pressioni di Cgil, Cisl e Uil per sbloccare i fondi destinati al pagamento delle casse integrazioni dei lavoratori dell’artigianato che, vengo appunto erogati dall'Ente Bilaterale.In Toscana arriveranno 48milioni destinati a 20mila lavoratori. Quando gli arretrati verranno pagati,resteranno in sospeso una parte del mese di ottobre e tutto novembre, ma gli ammortizzatori sociali legati all’emergenza Covid sono stati prolungati fino a marzo.Le aziende pratesi che fino ad oggi hanno fatto ricorso alla Fsba sono oltre 2mila.