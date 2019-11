06.11.2019 h 17:25 commenti

Caso di Dengue al Soccorso, domani la disinfestazione: ecco le zone interessate

Il sindaco ha emesso l'ordinanza in seguito all'accertamento da parte dell'Asl del contagio con la malattia tropicale. L'intervento verrà effettuato tra le 7.30 e le 15

Un caso di Dengue, malattia infettiva tropicale, è stato accertato dall'Asl in via Padre Pio da Pietrelcina al Soccorso. Il sindaco Matteo Biffoni ha quindi predisposto un'ordinanza contingibile e urgente per provvedere alla disinfestazione delle zone interessate.

La disinfestazione nei confronti della zanzara tigre sarà fatta sia su suolo pubblico che privato, anche nei pozzetti, e si terrà domani, giovedì 7 novembre dalle 7,30 e non oltre le 15.

L'area interessata comprende: via della Romita, via Napoli dal civico 34 al civico 50, fino all'incrocio con via Carlo Marx; via Palermo; via Padre Pio da Pietrelcina; via Carlo Marx dall'incrocio tra via Napoli e via Siena (lato giardini pubblici); via Trieste fino all'incrocio con via Siena; via Alessandro Ferrarini, fino all'incrocio con via del Castagno; via Siena, tra via della Romita e via Trieste.