Caso di Dengue a Prato, stamani la disinfestazione. Sta meglio la persona contagiata

Si tratta di un uomo che ha contratto la malattia durante una vacanza in un paese tropicale

Sta bene ed ha ripreso la sua vita normale l’uomo che, di ritorno da un Paese tropicale, nel quale si era recato in vacanza, aveva contratto la Dengue: una malattia di tipo simil-influenzale causata da un virus che si trasmette attraverso la puntura di alcuni tipi di zanzare (in particolare il genere aedes, la cosiddetta zanzara tigre). La Dengue, infatti, non è presente nel nostro paese ed i casi che si riscontrano sono contratti durante viaggi in paesi extraeuropei.

Stamattina, 7 novembre, a seguito di ordinanza del sindaco di Prato, al Soccorso sono state svolte nelle zone interessate le operazioni di disinfestazione straordinaria nei confronti della zanzara tigre.

"Questi interventi - spiega l'Asl con una nota - hanno lo scopo di ridurre la densità delle zanzare presenti per evitare la possibilità, anche se remota, che qualche zanzara possa essere infettata dal virus pungendo il malato e che lo trasmetta poi ad altri".

Tra le zanzare che possono trasmettere la malattia c’è, infatti, anche la zanzara tigre (Aedes albopictus), anche se non è molto efficace nel diffondere il virus. Infatti la principale responsabile della diffusione di questa malattia è una zanzara che non si trova in Italia.