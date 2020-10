20.10.2020 h 20:01 commenti

Caso Covid alla primaria di Seano, ventuno alunni in isolamento fiduciario

Lo ha disposto l'Asl, in stretta sinergia con la direzione didattica e con il Comune, non appena è arrivato l'esito del tampone su un alunno assente da scuola da venerdì scorso

Da domani, 21 ottobre, una classe della scuola elementare Quinto Martini di Seano resterà a casa in isolamento fiduciario per 10 giorni. Lo ha disposto Asl con un provvedimento emanato oggi, in sinergia con l'istituto scolastico ed il comune di Carmignano, in quanto un alunno è risultato positivo al Covid-19.

Il bambino ha frequentato la scuola fino allo scorso giovedì 15 ottobre. Venerdì, presentando dei sintomi, è rimasto a casa ed è stato sottoposto al tampone, di cui oggi è pervenuto il risultato positivo. Da quel momento sono state prese tutte le precauzioni necessarie a limitare le possibilità di contagio.

Come da prassi, tutti gli altri 21 alunni della classe staranno adesso in isolamento fiduciario per 10 giorni, ma ad ora nessun altro bambino ha presentato sintomatologie. "La situazione - si legge in un comunicato del Comune di Carmignano - è pertanto sotto controllo e verrà monitorata quotidianamente dagli organi competenti". Non è stato specificato di quale classe si tratti.