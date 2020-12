27.12.2020 h 15:50 commenti

Caso Biella, il governo ristabilisce l'equilibrio: "Aiuti anche per il distretto di Prato"

Accolto l'ordine del giorno presentato dal Pd e sottoscritto anche dal deputato pratese Giorgio Silli. Base di partenza importante per l'incontro tra il sindaco Biffoni e il ministro dell'Economia previsto nella prima metà di gennaio. Domani vertice tra Confindustria, i parlamentari e Biffoni

(e.b.)

Sì agli aiuti economici anche per il distretto di Prato e non solo per quello di Biella. Oggi, 27 dicembre, il governo ha accolto l’ordine del giorno presentato dal gruppo Pd alla Camera con prima firmataria la presidente della commissione Attività produttive, Martina Nardi, e sottoscritto anche dal deputato pratese di Cambiamo, Giorgio Silli, per estendere i contributi concessi a Biella (5 milioni all’anno dal 2021 al 2023) a tutela della filiera e dell’attività di ricerca e di sviluppo. Un impegno da tradurre in fatti “già dai prossimi provvedimenti di sostegno e di rilancio economico”.Nonostante appartenga all’opposizione Silli ha sottoscritto l’atto presentato dal Pd perché “credo - afferma il deputato pratese - che davanti al bene del distretto si debba collaborare, indipendentemente dalle diverse appartenenze politiche”.Con questa toppa si chiude, almeno formalmente, la diatriba che nei giorni scorsi ha tenuto banco in città contrapponendo poteri e peso del mondo imprenditoriale e politico delle due città tessili. Per arrivare alla sostanza ci vorrà qualche passaggio in più, ma l’ordine del giorno approvato oggi è comunque una base di partenza per arrivare in fondo alla questione. Ad esempio per mettersi attorno a un tavolo con il governo come promesso al sindaco Biffoni dal ministro dell’Economia Roberto Gualtieri nei giorni scorsi. L’incontro dovrebbe tenersi attorno ai giorni dell’Epifania. La data deve ancora essere fissata così come deve essere valutata la possibilità di farlo via web anziché di persona, ma è pur sempre un segno di attenzione verso il territorio pratese. "Un’ottima notizia per Prato. - afferma l’assessore allo sviluppo economico Benedetta Squittieri - È necessario lavorare su due fronti: da una parte sul superamento della crisi post covid con misure ad hoc, dall'altra sulla prospettiva e sugli investimenti necessari al distretto per reggere la sfida della competitività globale. In questo senso il nostro impegno fra gli altri su innovazione, 5g, blockchain da applicare alla filiera del manifatturiero tessile (appena finanziato dal governo con 3 milioni di euro ndr). Serve che tutti facciano la propria parte non servono solo richiami e grida di dolore ma impegno e azioni concrete”.E’ previsto per domani mattina, invece, il vertice tra Confindustria Toscana Nord, i parlamentari del territorio e il sindaco Biffoni per fare il punto della situazione e magari per iniziare a parlare di progetti. Proprio come succede a Biella.