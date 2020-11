03.11.2020 h 17:28 commenti

Casi positivi nelle due rsa di Vernio, tamponi a tappeto per operatori e ospiti

Gli ospiti positivi al Covid sarebbero emersi ieri. Subito dopo l'Asl, che affianca il gestore in questa fase così delicata, ha organizzato i tamponi per ch vive e lavora nelle due strutture

Ancora problemi dentro le rsa pratesi. Stavolta in alta Val di Bisenzio. Ieri, 2 novembre, sono emersi dei casi positivi tra gli ospiti delle case di accoglienza anziani di San Quirico e di Sasseta a Vernio. Fatto questo che ha fatto scattare subito i tamponi a tappeto per ospiti e operatori in entrambe le strutture. L'esito arriverà nei prossimi giorni. Solo allora sarà possibile stabilire se all'interno delle due rsa ci siano veri e propri focolai come successo in altre realtà cittadine.

Non siamo in grado di fornirvi i numeri dei positivi all'interno delle strutture e dei tamponi effettuati in queste ore perché né l'Asl né il gestore di entrambe le rsa, si sono resi disponibili a rispondere alle nostre domande.