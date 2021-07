14.07.2021 h 16:57 commenti

Case popolari, nuove regole per le assegnazioni: via libera dal Consiglio regionale

Approvata in commissione Sanità la modifica alla legge regionale 2 del 2019: i cinque anni di residenza o attività lavorativa non saranno più requisito di accesso ai bandi. Nuove premialità a partire da 3 anni di residenza o lavoro: accolto l'emendamento presentato da FdI e sottoscritto dal Pd. Contraria la Lega

La commissione Sanità, presieduta da Enrico Sostegni (Pd) ha dato via libera a maggioranza alla modifica della legge regionale 2 del 2019, recante disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica(Erp). La proposta di modifica ha visto il voto favorevole del Partito democratico, l’astensione di Fratelli d’Italia e il voto contrario della Lega. Accolto e sottoscritto dalla maggioranza un emendamento presentato da Fratelli d’Italia che introduce nuovi punteggi.

La modifica si rende necessaria alla luce di una sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità di una norma analoga contenuta in una legge regionale della Regione Lombardia, nella quale si fissa il requisito della residenza (o dell’attività lavorativa) da più di cinque anni sul territorio regionale come condizione di accesso al beneficio dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica. La norma è stata giudicata in contrasto con i principi di uguaglianza. Il presidente Sostegni ha letto ai commissari un pronunciamento di Anci Toscana, che evidenzia un “rallentamento delle procedure per rispondere al bisogno abitativo dei nuclei familiari”, dopo che “molti Comuni hanno deciso il rinvio dei bandi per evitare ricorsi e impugnazioni”. Si stima che il numero di Comuni toscani potenzialmente interessato dall’emanazione di nuovi bandi sia di circa cento, mentre sono circa ottanta potenzialmente oggetto di aggiornamento delle graduatorie”. All’assessore regionale Spinelli sono già arrivate sollecitazioni sul tema da parte dei Comuni di Cascina, Arezzo, Calenzano e Prato.

Il requisito di accesso ai bandi viene quindi eliminato anche nella legge toscana e si introduce una più articolata premialità nella formulazione della graduatoria per la residenza, già a partire dai tre anni di residenza o attività lavorativa. Con l’emendamento presentato da Diego Petrucci (Fratelli d’Italia), concordato e sottoscritto dal gruppo Pd, sarà riconosciuto un punto a chi vive o lavora in Toscana da almeno tre anni; 2 punti per i cinque anni; 3 punti per i dieci anni; 3,5 punti per i quindici e 4 punti per i venti anni di residenza o attività lavorativa nella nostra regione.



