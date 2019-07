20.07.2019 h 15:45 commenti

Case popolari nell'ex Valore di via Filzi: l'immobile proposto a Epp dai nuovi proprietari

La società cinese Lijin che ha recentemente comprato all'asta il complesso incompleto per quasi tre milioni, chiede oltre il doppio per consegnare ventotto alloggi pronti da assegnare a famiglie bisognose inserite nella graduatoria provinciale.

Lo scheletro del cantiere ex Valore che domina il primo tratto di via Filzi potrebbe presto trasformarsi in case popolari. Ventotto per la precisione, pari a oltre tremilacinquecento metri quadrati. La società cinese Lijin che recentemente ha comprato all'asta il complesso da terminare (LEGGI) , ha deciso di cogliere al volo l'occasione offerta dal nuovo bando Epp per l'acquisto di immobili dal libero mercato da destinare a edilizia residenziale pubblica, come previsto dalla Regione Toscana per attenuare un'emergenza abitativa sempre più acuta. Usiamo il condizionale perchè l'offerta deve essere inserita nella graduatoria regionale che ha a disposizione nel complesso 15 milioni di euro. Le possibilità di farcela però, sono buone anche perchè i concorrenti sembra siano pochi.

L'affare c'è tutto. Lijin ha comprato i ventotto alloggi all'asta mettendo sul piatto quasi 3milioni di euro più Iva. Li vende a più del doppio e precisamente a oltre sei milioni e duecentomila euro più Iva. Naturalmente la società cinese dovrà consegnare il complesso già completo, chiavi in mano, cosa che farà aumentare i costi a suo carico, ma i margini di guadagno sono indiscutibilmente più ampi.

Appare un affare anche per Epp e per la Regione che avranno i ventotto alloggi con un ribasso dell'1%. Il prezzo al metro quadro è di 1.794, 47 euro contro i 1.815, 24 euro del massimale regionale inserito nel bando. Per il Comune significa anche eliminare un luogo che prima della blindatura imposta dalla Prefettura, era rifiugio prediletto di sbandati e spacciatori, e migliorare il decoro della zona.

"La considero una cosa molto positiva - spiega Federico Mazzoni, presidente di Epp - perchè oltre ad avere in poco tempo la disponibilità di 28 case per altrettante famiglie, risolvere anche i problemi di degrado che quel cantiere abbandonato comportava".





Questo settembre invece saranno consegnati ben 44 appartamenti, in parte a San Giusto e in parte a Montemurlo, frutto quest'ultimi del precedente bando per l'acquisto dal libero mercato. Entro quest'anno partirà anche il cantiere per la realizzazione di 32 alloggi popolari in via Ferraris che saranno pronti e consegnati l'anno successivo. Se la Regione promuoverà la proposta, tra l'altro l'unica del bando pratese, la società Lijin avrà sei mesi di tempo per terminare e consegnare il complesso. La consegna alle famiglie che ne hanno diritto, inserite nella graduatoria provinciale, dovrebbe quindi avvenire tra la primavera e l'estate del 2020.Questo settembre invece saranno consegnati ben 44 appartamenti, in parte a San Giusto e in parte a Montemurlo, frutto quest'ultimi del precedente bando per l'acquisto dal libero mercato. Entro quest'anno partirà anche il cantiere per la realizzazione di 32 alloggi popolari in via Ferraris che saranno pronti e consegnati l'anno successivo.

Anche il Comune di Poggio a Caiano ha registrato un'adesione al suo bando di ricerca sul libero mercato, sempre realizzato attraverso la società in house Epp. Si tratta di 10 alloggi alla cosiddetta Tinaia al Poggetto. Anche in questo caso il via libera all'operazione dipende dalla graduatoria regionale.

E.B.