17.10.2020 h 15:30 commenti

Case popolari, la proposta di Belgiorno al Comune: "Sfruttiamo l'ecobonus per ristrutturarle"

Il capogruppo di Fratelli d'Italia ha depositato una mozione dove chiede di utilizzare la misura governativa per intervenire a costo zero sugli alloggi Epp che versano in situazione più critica

Utilizzare l'ecobonus al 110% per ristrutturare i tanti alloggi popolari che sono in condizioni fatiscenti o precarie. E' questo il senso della mozione che è stata presentata in Comune dal capogruppo di Fratelli d'Italia Claudio Belgiorno che chiede di sfruttare il provvedimento previsto nel decreto rilancio per rimettere in sesto, a costo zero, le case dell'Epp.

"Sono poco più di 1.800 gli alloggi popolari presenti in città - spiega Belgiorno -, ogni settimana ricevo segnalazioni da parte di famiglie che ci vivono per la scarsa manutenzione in cui si trovano, in particolar modo quelli delle zone come San Giusto, Galciana e Tavola. La mia proposta prevede un piano d'intervento per attivare al più presto l’iter per ristrutturare le case popolari pratesi facendo spendere zero alle casse comunali".

Tra l'altro Prato è stato uno dei primi comuni ad attivare un tavolo comunale per facilitare gli interventi del superbonus statale e proprio nei giorni scorsi il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro è venuto in città per complimentarsi.

“Spero che questa mozione sia condivisa all’unanimità dal consiglio comunale - conclude Belgiorno -, in quanto garantire degli alloggi popolari idonei, vivibili e soprattutto a risparmio energetico è nell’interesse di maggioranza e opposizione".