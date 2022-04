21.04.2022 h 14:00 commenti

Case popolari: in graduatoria 1.250 famiglie per 200 alloggi disponibili

Domani gli elenchi provvisori saranno pubblicati sui siti di tutti i Comuni, c'è un mese di tempo per gli eventuali ricorsi. Intanto gli uffici di Edilizia Popolare Pratese hanno iniziato i controlli sui requisiti degli assegnatari, per 25 è scattata la decadenza e per altrettanti il canone maggiorato

Sono 1.152 le famiglie della provincia di Prato ammesse nella graduatoria provvisoria per l'assegnazione degli alloggi popolari, ma le case a disposizione sono 200. Le domande presentate sono state 1.650, trecento in meno rispetto al 2017, gli esclusi sono quindi 498, prevalentemente per incompletezza della domanda. Gli italiani sono il 62% (707) i comunitari il 4% (52) e gli extracomunitari il 34% (393).

La graduatoria provvisoria sarà pubblicata domani, 22 aprile, sul sito di tutti i Comuni della provincia, c'è tempo un mese per gli eventuali ricorsi, è comunque a disposizione il numero verde 800 821 182 per maggiori informazioni e chiarimenti.

Il bando era scaduto a febbraio 2021, ma il completamento della graduatoria è andato a rilento a causa della pandemia e soprattutto per l'adeguamento alla legge regionale che ha richiesto una nuova procedura informatica.

"Rispetto a quattro anni fa - ha sottolineato Luigi Biancalani assessore ai servizi sociali per il Comune di Prato - abbiamo meno richieste perchè siamo riusciti a trovare nuove soluzioni alloggiative a partire dalle tre nuove strutture aperte destinate a 70 persone, e ai 70 alloggi ad affitto calmierato. Il problema casa resta, soprattutto per quanto riguarda gli sfratti, anche se i numeri restano costanti al periodo pre convid: 250 all'anno".

Diminuiscono le domande e aumentano gli alloggi a disposizione: "Sono 70 quelli già pronti per essere assegnati - ha sottolineato Marzia De Marzi presidente di Epp - a cui si aggiungono 32 in costruzione in via Ferraris che verranno terminati entro il 2023, 11 alla Tinaia a Poggio a Caiano e 14 a Montemurlo. Stiamo anche cercando di far ripartire i cantieri di via Bologna e via Meoni, dove però i costi sono lievitati a dismisura. Una settantina sono quelli lasciati liberi dai precedenti inquilini per cui stiamo cercando finanziamenti per risistemarli prima di assegnarli nuovamente".

Nella mappatura di Epp ci sono anche una decina di appartamenti in pessime condizioni per cui non è economicamente vantaggioso ristrutturare, per questo saranno venduti all'asta. Oltre a monitorare gli appartamenti, gli uffici dell'Edilizia Popolare Pratese hanno anche iniziato i controlli, digitalizzando tutte le procedure, dei requisiti degli assegnatari: per 25 è scattata la decadenza e per altrettanti il canone maggiorato dell'affitto, numeri bassi visto che le famiglie assegnatarie sono 1.828. La graduatoria definitiva resterà in vigore fino al 2026.

"E' stato un lavoro di squadra - hanno sottolineato Primo Bosi e Giovanni Morganti sindaci di Vaiano e Vernio insieme a Giuseppe Forastiero vicesindaco di Montemurlo - che ha visto anche l'importante fase dei controlli dei requisiti per gli assegnatari, nell'ottica di un criterio di giustizia".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus