15.09.2018 h 11:16 commenti

Case padri separati: stop ai lavori, Epp cambia ditta. A Iolo una struttura per donne in difficoltà

Dopo la gettata di cemento nell'area di via Meoni i lavori si sono fermati e gli ordini di servizio di Epp sono caduti nel vuoto. Il cantiere dovrebbe passare alla seconda classificata

Non c'è pace per la struttura destinata ai padri separati in costruzione a Grignano in via Meoni. I lavori sono fermi da molto tempo e probabilmente non ripartiranno prima della fine dell'anno. La ditta che ha vinto l'appalto di Epp, dopo la gettata di cemento per le fondamenta, si è fermata violando gli accordi presi con l'ente. Quattro gli ordini di servizio caduti nel vuoto. A questo punto Epp procederà con la rescissione del contratto e chiamerà la seconda classificata. L'obiettivo è evitare di ricominciare da capo con un nuovo bando di gara per non aumentare ulteriormente il ritardo che in questo momento è di circa 6 mesi. Tale proposta sarà portata al consiglio d'amministrazione di martedì prossimo. Se la seconda ditta in graduatoria accetterà, il lavoro dovrebbe riprendere entro la fine dell'anno perchè i tecnici di Epp hanno già effettuato una perizia su quanto costruito fino a oggi dalla ditta inadempiente. Gli alloggi da destinare ai padri separati sono 5.

Non solo uomini. Per le donne in difficoltà economiche, sole o con figli, il Comune ha pensato di realizzare una casa famiglia nella struttura Il Casone in via Verzoni a Iolo. A breve sarà pubblicata la gara per trovare il gestore. L'appalto avrebbe una duarata di 36 mesi rinnovabili per altri tre un totale complessivo di un milione e 800mila euro. Naturalmente l'importo annuale, 300mila euro, è oggetto di offerta in sede di gara. Per l'apertura della struttura però, c'è ancora tempo. Bisognerà attendere il 2019.

Il Casone è frutto di un vecchio progetto di riqualificazione del quartiere terminato recentemente. Ne fanno parte anche 11 alloggi del Comune. Tre saranno utilizzati per le necessità dei servizi sociali. altrettanti saranno dati su bando ai rappresentanti delle forze dell'ordine mentre per i rimanenti 5 non è ancora stata definita la destinazione.

E.B.