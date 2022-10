24.10.2022 h 18:58 commenti

Case e ospedali di comunità, Cisl: "Senza risorse e personale saranno scatole vuote"

Confronto aperto stamani al Museo del Tessuto con le istituzioni e la Asl sul futuro della strutture finanziate dal Pnrr volte a rafforzare la sanità territoriale

(e.b.)

Grazie al Pnrr entro il 2026 a Prato e provincia saranno realizzate sul territorio quattro case di comunità, due ospedali di comunità e altrettanti centri operativi territoriali. Senza un adeguato sforzo economico e organizzativo, però, rischiano di restare scatole vuote perché allo stato attuale mancano personale e strumenti. E' questo il nodo attorno a cui stamani, 24 ottobre, al Museo del Tessuto si è sviluppato il dibattito organizzato dalla Cisl Firenze-Prato sulla Sanità territoriale alla presenza dei vertici dell'Asl Toscana centro e del Comune.Rafforzare l'offerta sanitaria del territorio dovrebbe portare a un miglioramento del servizio per i cittadini e a un alleggerimento del carico sugli ospedali e in particolare sui pronto soccorso, ma serve già ora una programmazione operativa che metta in campo risorse per tecnologia e personale per non arrivare impreparati al 2026.“Perché – spiega segretario generale Cisl Firenze-Prato, Fabio Franchi. – sulla continuità e il mantenimento di queste nuove strutture, che riguarda le risorse per il personale, l’effettiva assunzione di nuovi medici, infermieri e personale qualificato, il percorso è tutto da costruire.” Il segretario territoriale Marco Bucci, ha rimarcato l'importanza di "trasparenza e costante confronto con le parti sociali a partire dalla garanzia anche sulla gestione futura dei servizi, e non solo sulle risorse stanziate per le mura delle strutture".Mentre sul fronte dei servizi socio sanitari l'Asl punta alla coprogettazione con il Terzo settore, si parla di riorganizzazione per dare gambe alle case di comunità che sorgeranno a Montemurlo (nuova), Vaiano, Poggio a Caiano (ampliamento esistente) e a Prato (ex anatomia patologica al Misericordia e dolce) e agli ospedali di comunità che tra l'ex Creaf e l'ex palazzina delle malattie infettive metteranno sul piatto 40 letti. "Dobbiamo pensare che queste strutture saranno aperte h24 e quindi in ospedale andranno solo gli acuti. Di conseguenza – spiega Lorena Paganelli, direttrice della società della salute Area pratese – certi servizi possono essere rivisti nell'organizzazione e siamo già a lavoro con i direttori delle varie strutture e con i medici di medicina generale per creare dei nuovi percorsi. Non partiamo da zero perchè esistono due iniziative significative che sono la casa della salute di Vernio e quella Prato Centro Est che con 17 medici di medicina generale e specialisti cuba 46mila abitanti. Certo, l'attivazione delle strutture realizzate dal Pnrr non sarà a saldo zero perchè c'è bisogno di assumere medici, infermieri, oss, amministrativi e assistenti sociali". Cisl calcola ad esempio che per far funzionare ciascuno dei due ospedali di comunità (Pegaso 1 all'ex Creaf e l'ex palazzina delle malattie infettive) ci vogliano una cinquantina di operatori tra infermieri e oss.Un altro nodo da sciogliere riguarda la carenza generale di medici e la fuga dei camici bianchi dal settore dell'Emergenza urgenza. Cisl fornisce numeri freschi sui medici di medicina generale: "nell’area Firenze-Prato già oggi sono diminuiti del 13% in soli 20 mesi: dai 1195 del 2021 ai 1037 dell’ultimo monitoraggio (-158 unità). E questa – spiega in una nota il sindacato - è la tendenza anche per i prossimi anni, a cui occorre trovare con urgenza risposte efficaci".C’è poi il grande tema della non autosufficienza e della presa in carico delle cronicità legate all’invecchiamento della popolazione: nell’area metropolitana Firenze Prato il 25,5% delle persone hanno più di 65 anni. Se il nuovo decreto sulla sanità territoriale prevede l’attuazione di una assistenza domiciliare mediamente pari al 10% della popolazione over 65, su Prato la presa in carico progressiva dovrà attestarsi su oltre 4.300 assistiti e su Firenze oltre i 9500: “numeri – rileva la Cisl - ben lontani dalle attuali capacità di risposta del sistema.”Sull'assistenza agli anziani non autosufficienti Paganelli, direttrice della società della salute, fa notare che nel 2021 c'è stato un investimento di 4 milioni di euro che, attraverso la messa in campo nell'arco delle 12 ore dal lunedì al sabato di 50 infermieri, oltre a oss e addette alle pulizie, ha aiutato 1600 pazienti al domicilio.