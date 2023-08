17.08.2023 h 19:28 commenti

Case di comunità, raffica di cantieri in partenza con l'incognita Pnrr

La prima sarà quella di Prato al posto dell'ex anatomia patologica, l'ultima quella di Poggio a Caiano all'attuale distretto, la più a rischio rispetto al paventato taglio dei finanziamenti europei annunciati dal governo

(e.b.)

Partiranno a raffica, tra ottobre e la fine dell'anno, i cantieri per la realizzazione delle quattro case di comunità (evoluzione delle case della salute) finanziate dal Pnrr. Il primo sarà quello all'interno dell'area del Misericordia e dolce al posto dell'ex anatomia patologica (foto) che sarà demolita per far posto a una struttura di circa 900 metri Si comincia a fine ottobre.L'ultimo sarà quella di Poggio a Caiano, il più indietro di tutti e come tale quello che maggiormente rischia di finire al palo se i paventati tagli del governo al Pnrr diventeranno realtà. Il presidente toscano Giani ha parlato di 20 case di comunità a rischio in tutta la regione ma al momento non si sa quali sono e con quali criteri verranno individuate. Certo, essere indietro con la procedura rappresenta una valida argomentazione. A Poggio, dove è previsto il raddoppio del distretto Asl di via Giotto, manca ancora il permesso a costruire a causa del piano strutturale approvato solo a fine luglio. Il Comune ha garantito che arriverà entro il 10 settembre. Oltre questa data l'Asl non riuscirà a effettuare l'affidamento dei lavori entro il 30 settembre come previsto dal cronoprogramma del Pnrr.Le altre tre case di comunità hanno già tutte sia il permesso a costruire che le ditte individuate grazie ad appalti integrati sui progetti, in corso di validazione. Dopo Prato partirà Montemurlo, la più grande delle quattro, che sarà realizzata ex novo nell'attuale area verde davanti alla Coop. Strada spianata per Vaiano che come Poggio vede un potenziamento del distretto attuale. Il cantiere per l'intervento di efficientamento energetico è in partenza e sarà seguito da quello per la costruzione della casa di comunità.Il Pnrr finanzia anche due ospedali di comunità e due cot. I primi due sorgeranno nella palazzina Ovest del Misericordia e dolce e a Narnali. In sostanza si tratta di sistemare le strutture per cure intermedie già esistenti. In entrambi i casi i lavori sono in affidamento. Infine i due Cot, i centri operativi territoriali per coordinare gli interventi di presa in carico del paziente dall'ospedale al territorio con gestione infermieristica. Il ministero ne impone uno ogni 100mila abitanti e dunque a Prato ne toccano due. Saranno sistemati nell'ex centro oncologico Eliana Martini che sarà prima oggetto di un intervento per migliorarne l'efficienza energetica e poi di adeguamento per ospitare questa nuova funzione.L'area tecnica dell'Asl Toscana centro, guidata da Gianluca Gavazzi, è quindi iper impegnata a seguire questa raffica di cantieri (oltre a quello per la palazzina del Santo Stefano e per il distretto di San Paolo) per garantire la fine lavori e la rendicontazione nel 2026. La direzione generale e la Regione dovrebbero invece iniziare a pensare al personale da inserire in queste nuove strutture. Quanto e quale. Stanziare i budget e dare il via alla ricerca. Con l'attuale scarsità delle varie figure sanitarie, c'è il rischio reale di arrivare al 2026 con delle scatole nuove ma vuote.