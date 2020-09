(Comunicazione elettorale: committente responsabile: Andrea Dominijanni

“Il mio primo impegno, in caso di rielezione, sarà quello di potenziare l’assistenza domiciliare e l’assistenza territoriale. Ospedale e territorio devono andare di pari passo. Dobbiamo portare la sanità il più vicino possibile alle persone”. Ne è convinto Nicola Ciolini, consigliere regionale uscente e nuovamente candidato al consiglio regionale nelle fila del Partito Democratico.Dopo 5 anni trascorsi all’interno della commissione regionale sanità il candidato del Pd ha un quadro molto chiaro e definito dei punti di forza e di debolezza del sistema sanitario. “Sono orgoglioso di aver ridato dignità alla sanità pratese in questi 5 anni. siamo ormai diventati un punto di riferimento per l’Asl Toscana Centro e per tutta la Toscana. Il nostro ospedale ed il personale sanitario hanno dimostrato tutta la loro competenza anche durante la pandemia da coronavirus – insiste Ciolini -. Abbiamo lavorato per trovare le condizioni politiche e finanziarie per costruire la nuova palazzina del Santo Stefano. Oggi siamo alla fine del percorso progettuale che aprirà la strada alla gara d'appalto”.E ancora: “Concludo questi 5 anni potendo dire di esser riuscito ad inaugurare due Case della Salute a Vernio e a Mezzana e avendo altre due strutture, a Poggio a Caiano e San Paolo per cui stanno per partire i lavori – precisa il candidato al consiglio regionale del Partito Democratico -. Inoltre gli infermieri di famiglia sono diventati una piacevole realtà e abbiamo adesso 74 posti dedicati alle cure intermedie, rispetto ai 12 che avevamo quando è iniziata questa legislatura regionale. Infine i punti prelievo sono diventati 33 nel nostro territorio, con gli ultimi 8 inaugurati nell’ottobre del 2019”.Ma, al di là dei numeri, Ciolini non nasconde il lavoro che ancora resta da fare per far funzionare al meglio tutto il sistema. Durante il periodo più duro della pandemia il consigliere è stato in prima linea per aiutare il mondo del volontariato e lo stesso ospedale e ha avuto modo di raccogliere, direttamente da medici, infermieri e dagli stessi cittadini, una serie di indicazioni utili sulle cose da fare nei prossimi 5 anni.Prima di tutto sul fronte dell’assistenza domiciliare ai pazienti: “Dobbiamo potenziare ulteriormente le cure e l’assistenza domiciliare: l’infermiere di famiglia, gli specialisti del territorio e i medici di famiglia – spiega Ciolini - devono costituire un gruppo organizzato e multidisciplinare per garantire una risposta efficiente al paziente. Dobbiamo riportare la sanità nelle case delle persone”.Poi anche sul fronte delle cure territoriali: “Oltre a quelle che abbiamo già realizzato e a quelle che arriveranno in un futuro prossimo, servono altre case della salute della nostra provincia – conclude il candidato del Pd -. Penso per esempio a Montemurlo, dove abbiamo trovato intanto l’accordo per la struttura. Oppure anche alla zona Sud di Prato e a tutte le altre che sono rimaste scoperte. Le cure territoriali diffuse devono diventare un punto fermo del nostro sistema sanitario. Ogni cittadino ha diritto di avere terapie e diagnosi rapide a pochi passi da casa. Il futuro della nostra salute passa anche da questo”.Per conoscere tutte le proposte di Nicola Ciolini visita il sito www.nicolaciolini.it