07.05.2019 h 14:58 commenti

Cascine di Tavola, la denuncia di un cittadino: "Il parco in mano ad incivili e nessuno fa i controlli"

La segnalazione con tanto di foto: "Ognuno fa come gli pare e le mie segnalazioni sono cadute nel vuoto. Perché nessuno interviene a ripristinare il rispetto delle regole in uno dei luoghi più belli della nostra città"?

“Le Cascine di Tavola sono diventate terra di nessuno, ognuno fa come gli pare, non c'è una norma di comportamento che venga rispettata e le segnalazioni non servono a niente perché nessuno si muove. Peccato, abbandonare un luogo così bello proprio ora che finalmente si sta ripopolando di animali e che si va verso l'estate”.Alberto Magni ha avuto modo di frequentare assiduamente il parco negli ultimi tre mesi e giorno dopo giorno ha toccato con mano lo stato di degrado al quale ha cercato di trovare una soluzione sollecitando l'Ufficio verde pubblico, la polizia municipale e la polizia provinciale. “C'è chi entra con le biciclette elettriche e fa avanti e indietro, raccogliendo i germogli dagli alberi, sradicando alcuni tipi di erbe dal terreno, pescando con le mani nel vicino fiume Ombrone, scorrazzando senza sosta. Si tratta di cinesi, ma non ne faccio una questione di etnia, ne faccio una questione di rispetto delle regole – dice Magni – perché nonostante le mie ripetute segnalazioni nessuno interviene? Un mese e mezzo fa sono andato all'Ufficio verde pubblico e mi hanno detto di rivolgermi alla Municipale, sono andato alla Municipale e mi è stato detto che le segnalazioni si fanno per e-mail, ho scritto e ancora aspetto una risposta. Nel frattempo ho scattato qualche foto per documentare con le immagini quello che dico, ma ci metto nome e cognome e anche la faccia se serve perché non ho paura e racconto la verità”.Magni, per scrupolo, è andato a leggersi le norme comportamentali che regolano l'ingresso al parco delle Cascine: “Ce ne fosse una rispettata! Ma dico, davvero un cittadino che mostra un po' di senso civico deve venire ignorato così? Spero che chi ha il compito di intervenire lo faccia al più presto e che sul parco si metta più attenzione e maggiore controllo nell'interesse di tutti e nel rispetto della cosa pubblica”.