Cascine di Tavola e parco del Bargo finalmente uniti dal ponte Manetti

Dopo 18 mesi si sono conclusi i lavori di restauro del collegamento ciclopedonale fra il comune di Prato e quello di Poggio a Caiano. Manca soltanto la piantumazione e la posa dell' asfalto lato comune mediceo. Inaugurazione ufficiale il 21 settembre, ma il collegamento è già transitabile

Il parco delle cascine di Tavola e quello del Bargo di Poggio a Caiano sono collegati, si sono conclusi i lavori per il restauro del ponte Manetti che è transitabile, anche se l’inaugurazione ufficiale è prevista per il 21 settembre.

“E’ una grande soddisfazione – ha dichiarato Francesco pugelli presidente della Provincia di – poter consegnare quest’opera ai cittadini nel pieno rispetto dei tempi previsti. Il Ponte Manetti è finalmente aperto e utilizzabile da tutti nel pieno della sua funzionalità, essendo da completare solo piccole opere di rifinitura come le aiuole e il verde, previste per inizio settembre quando il clima sarà più mite”.

Per il fondo calpestabile sarà utilizzato un particolare e innovativo manto architettonico drenante ed ecologico a zero impatto ambientale, che però necessita per i giorni immediatamente successivi alla posatura, di temperature sotto i 30° centigradi.

“Questo ponte non è solo importante dal punto di vista infrastrutturale, culturale e paesaggistico, ma è anche un bell’esempio di collaborazione tra Enti – il commento dell’assessore alla città curata del Comune di Prato Cristina Sanzò – un’esperienza ben riuscita che sicuramente ripeteremo anche in altre occasioni”.

Per il giorno dell’ inaugurazione , a cui parteciperà anche il governatore della Toscana Enrico Rossi, è prevista una grande festa a cui stanno già lavorando i comitati cittadini.

“Stiamo ultimando il collaudo dell’impianto di illuminazione – spiega l’assessore ai lavori pubblici del Comune di Poggio a Caiano Tommaso Bertini - che renderà ancora più affascinante questo ponte che sarà visibile anche la notte”

L’opera ha avuto un costo di circa 820 mila euro. I lavori, avviati nel maggio del 2018 dovevano inizialmente concludersi nella primavera del 2019, ma grazie a un ribasso d’asta di circa 200mila euro, si sono potuti effettuare interventi aggiuntivi come una scenografica illuminazione in notturna per la quale si sono resi necessari altri due mesi di lavori.

Il ponte, sorretto da un sistema di stralli metallici, ha una lunghezza complessiva di 60 metri e si compone di tre parti, di cui una campata centrale di 24 metri con il fondo in legno e altre due di collegamento in piano metallico.

I lavori prevedevano sia un restauro conservativo dei due archi storici del 1833 progettati dall’ingegnere Alessandro Manetti, sia un ripristino degli stessi funzionale alla statica del ponte. E’ stato inoltre realizzato un tratto di pista ciclabile della lunghezza di un km circa che parte da via Regina Margherita e arriva a via del Ponte di Ferro, oltre a punti di sosta e zone d’ombra arricchite di gradoni, panchine e scale progettate in modo da essere completamente integrate nell’estetica complessiva della struttura.





