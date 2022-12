20.12.2022 h 12:43 commenti

Casa Renato, in un anno cento homeless hanno chiesto aiuto

La struttura di viale Borgovalsugana gestisce un servizio diurno per senza fissa dimora offrendo una prima accoglienza la mattina e un percorso di reintegro nella società il pomeriggio

aa

Il progetto casa Renato pensato da Pane e Rose insieme all'associazione il Girasole per accogliere durante il giorno i senza fissa dimora, compie un anno e rinnova la convenzione con la Società della Salute.Nel corso del 2022 sono stati un centinaio gli homeless, tra cui anche donne, che si sono presentati in Borgovalsugana, in media 25 al giorno, per chiedere una prima accoglienza quindi l'uso delle docce, una colazione calda, un cambio di vestiti, ma anche per iniziare un percorso di reinserimento nella società. “Un lavoro - spiega la referente di Pane e Rose Sara Losanno- portato avanti da un'equipe di specialisti che sicuramente ha sempre lavorato con attenzione e dedizione verso le persone. Da quest'anno abbiamo deciso di allungare l'orario alle 18 del pomeriggio, proprio per dare un servizio maggiore nella delicata fase del reinserimento”. La mattina quindi, sarà dedicata all'accoglienza, prevista anche la presenza di un infermiere, il pomeriggio su appuntamento si terranno i colloqui individuali.Cresco quindi rispetto agli anni passati le persone che non hanno una casa, secondo i dati di Pane e Rose sono in equilibrio fra italiani e stranieri. Alla mensa la Pira invece i pasti distribuiti restano stazionari intorno ai 13o giornalieri, qualche richiesta in più per il dormitorio, ma numeri gestibili. “Stiamo cercando di trovare almeno altri due posti letti - spiega Elena Pieralli presidente dell'associazione La Pira - visto che si va verso l'inverno. Intanto per Natale come ogni anno offriamo un pranzo un po' speciale per festeggiare insieme”. Al dormitorio Renato gestito da Pane&Rose e a casa Anna si trovano altre 30 persone, alcune di loro provengono dall'esperienza della strada e ora stanno lentamente cercando di reinserirsi nella società.