Casa di Comunità di Montemurlo, firmato l'accordo con la società della salute. Sarà pronta entro il 2026

Un nuovo modello di organizzazione della salute sul territorio, in via Pertini, per avvicinare i servizi socio-sanitari ai cittadini e alleggerire la pressione sull’ospedale e il pronto soccorso

Al via alla Casa di Comunità di Montemurlo, un nuovo modello di organizzazione della salute sul territorio per avvicinare i servizi socio-sanitari ai cittadini e alleggerire la pressione sull’ospedale e il pronto soccorso. La giunta comunale ha approvato il protocollo d’intesa per la sua realizzazione che nei prossimi giorni sarà sottoscritto formalmente dal sindaco Simone Calamai e dai rappresentanti della Società della Salute e dell’Usl Toscana Centro. Si tratta di un progetto, in via Pertini, del valore di oltre 3 milioni di euro, finanziato nel 2022 con fondi del Pnrr e risorse complementari della Regione Toscana, che consentirà di realizzare entro il 2026 una nuova struttura sanitaria sul territorio. La modalità di erogazione di servizi socio-sanitari per 12 ore giornaliere consentirà di avere prestazioni sanitarie per tutta la giornata. "Vogliamo avvicinare quanto più possibile la sanità al territorio di residenza dei cittadini – sottolinea il sindaco Simone Calamai – soprattutto per agevolare i percorsi di salute dei più anziani. Una scelta che si propone di ridurre la pressione sui pronto soccorso e gli ospedali. L’avvicinamento della sanità ai territori è lo scenario nel quale crediamo e che dovrà essere promosso per dare risposta a quelle che sono le difficoltà del nostro sistema. La sanità territoriale dovrà trovare una sempre maggiore centralità nella vita delle nostre comunità".