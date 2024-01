04.01.2024 h 15:17 commenti

Casa della salute nell'ex Creaf: nuova idea per riempire l'immobile di via Galcianese

L'idea è stata lanciata dal presidente della Regione Giani, nell' ottica di creare aree di compensazione che possano alleggerire la pressione sul pronto soccorso. Un modello sperimentato in Germania fondato su micro presidi sanitari

Nuova destinazione sanitaria per l'ex Creaf, tramontata l'idea di trasformarlo in ospedale di comunità per le cure intermedie, potrebbe diventare una casa della salute.L'idea è stata lanciata dal presidente della Regione Eugenio Giani, oggi in visita al Santo Stefano, nell'ottica di diminuire la pressione sul pronto soccorso e in una strategia, più generale, di creare aree di compensazione che assorbano le richieste di codici meno gravi. "Sui pronto soccorsi - ha spiegato Giani - si deve fare una misura strutturale valorizzando le case della salute. In tutta la Toscana ne sono previste 77, una potrebbe essere accolta dall'ex Creaf. Il modello di riferimento è quello della Germania dove, nelle strutture, si riuniscono più medici di base intercambiabili fra loro. Quindi ad esempio, un paziente con 40 di febbre in questi spazi trova una risposta adeguata senza doversi recare al pronto soccorso. Si recupera anche il rapporto diretto con i cittadini, i medici di base diventano l'interfaccia con il territorio attraverso la creazione di micropresidi sanitari".Una proposta di cui si sta già discutendo con i medici di famiglia: "Siamo pronti a dare una mano come sempre abbiamo fatto- ha sottolineato Niccolò Biancalani presidente regionale dei medici di famiglia - organizzandoci con le case della salute, ma anche con gli hub principali, a livello di Aggregazioni funzionali territoriali, diventiamo così un centro di accoglienza per i malati meno gravi. Siamo pronti a varare questa riforma, ne stiamo discutendo in Regione, con la certezza che possa funzionare".