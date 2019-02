01.02.2019 h 18:01 commenti

Casa della Salute a San Paolo, l'Asl cambia idea e cerca subito una sede temporanea

Per non attendere il 2022, anno in cui è previsto il completamento della struttura nel terreno di via Vivaldi, Regione, Comune e Asl hanno deciso di giocare d'anticipo

Il 2022, anno in cui è prevista l'apertura della Casa della Salute di San Paolo, è un orizzonte temporale troppo lontano da raggiungere per dare una risposta veloce al bisogno di servizi sociosanitari dei cittadini del popoloso quartiere a oves del centro. E così Regione, Asl e Comune hanno deciso di giocare d'anticipo aprendo una sede temporanea. A breve sarà pubblicato un avviso per cercare un immobile in affitto con una superficie utile di circa 300/400 metri quadri da adibire, per un periodo non superiore ai quattro anni. Esattamente il tempo previsto per costruire la Casa della Salute nel terreno di via Vivaldi che il Comune ha ceduto all'Asl.

L’immobile, dovrà essere immediatamente fruibile ed in possesso di tutti i requisiti di accreditamento: strutturali, impiantistici e tecnologici previsti dalle normative vigenti, in una zona ben servita da mezzi pubblici con fermata nelle vicinanze.

“E’ nostro desiderio rafforzare fin da subito i servizi territoriali con una soluzione alternativa che risponderà subito ai bisogni dei cittadini – ha detto l'assessore alla sanità Stefania Saccardi- contestualmente andrà avanti, come previsto, il progetto per la realizzazione della Casa della Salute che vogliamo realizzare in tempi rapidi.”

La struttura temporanea ospiterà le attività del distretto socio sanitario: attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali in integrazione con i medici di medicina generale delle Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), finalizzate a dare una risposta ai cittadini che risiedono nella zona di San Paolo e zone limitrofe.

Il nuovo progetto prevede che all’interno della struttura siano presenti: un ambulatorio infermieristico; l'assistenza infermieristica domiciliare; l'assistenza sociale; il punto insieme per la presa in carico degli anziani; l’ambulatorio di vaccinazioni; il Cup con attività di: prenotazioni visite ed esami diagnostici, scelta del medico/pediatra, rilascio libretti sanitari e tessere sanitarie.

Infine con i Medici di famiglia verrà a breve fatto specifico incontro per concordare il cronoprogramma di azioni legate al miglior utilizza della struttura.

In realtà, prima di decidere di costruire ex novo la Casa della salute in via Vivaldi, l'Asl aveva tentato la strada della ricerca di un immobile già pronto ma il bando andò deserto. Forse le condizioni e i requisiti richiesti erano troppo rigidi per rendere l'offerta appetibile. Nelle prossime settimane vedremo se questo bando avrà più fortuna del precedente.