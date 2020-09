03.09.2020 h 17:12 commenti

Casa, a gennaio rischio emergenza sfratti: attese oltre mille convalide dopo il blocco

L'allarme lanciato da Cgil e Sunia Toscana che hanno fatto il punto della situazione in regione. La pandemia ha aggravato una situazione già molto critica

Il 2020 è un anno terribile per chi vive in affitto, con un alto numero di sofferenze per chi non riesce a pagare i canoni di locazione. Gli effetti li vedremo a partire dal 1° gennaio 2021 con la fine del blocco degli sfratti. Naturalmente, in tutto ciò, ha un peso determinante la crisi economica causata dalla pandemia.

E' quanto emerge dall'analisi dei dati forniti oggi da Cgil e Sunia Toscana. Secondo i dati 2019 del ministero dell'Interno, la Toscana è l'ottava regione in Italia con più alto numero di sfratti e il 92% è per morosità. Si contano 3.300 nuove convalide di sfratto di cui 3.029 per morosità e 271 per finita locazione, con 6.553 richieste di esecuzione con forza pubblica e 2.260 sfratti già eseguiti. Prato, rispetto alle altre città capoluogo toscane, è sesta, a metà classifica, con 282 nuove convalide, 760 richieste di esecuzione e 249 sfratti già eseguiti con forza. Ma il quadro è destinato a peggiorare perchè i tribunali hanno già depositato nelle loro cancellerie un numero alto di convalide di sfratto per morosità, ben il 30% il più del rispetto al 2019. Significa oltre mille convalide di sfratto in più a partire dal prossimo gennaio quando saranno sbloccati gli sfratti.

Nubi all'orizzonte che si fanno ancora più scure se si considera che tra aprile e maggio scorsi sono quasi 20mila le famiglie in Toscana che hanno fatto domanda per avere un aiuto per pagare il canone di locazione, a seguito della diminuzione o della perdita di lavoro. Le città con più richieste accolte sono state Firenze (2.547), Livorno (1.111), Prato (606). Cifre a cui andrebbe aggiunto un 30% di domande non ammesse perché non rientravano totalmente nelle fattispecie richieste dai bandi. Se incrociamo questi dati con quelli delle richieste di Cassa integrazione, vediamo come le famiglie dei lavoratori in difficoltà sono anche quelle che più sono state colpite dall’emergenza sociale creata dal Coronavirus. Le richieste individuali di cassa integrazione pervenute all’Inps a Prato sono state 20.240. Dato che colloca la città laniera al quinto posto in Toscana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus