Cartoleria pratese vince la causa in tribunale contro Mps giocando in trasferta

Alcune rate del mutuo saltate e il cliente, senza ricevere il preavviso, si è ritrovato nell'elenco dei cattivi pagatori e impossibilitato a rivolgersi ad altri istituti di credito. Il tribunale di Siena ha condannato la banca: "La segnalazione alla centrale rischi della Banca d'Italia non è un automatismo"

Senza preavviso si è ritrovata sul libro dei 'cattivi pagatori' e questo ha creato problemi alla sua buona immagine e un grosso pregiudizio rispetto alla possibilità di chiedere e ottenere credito dalle banche. Una cartolibreria di Prato ha vinto la battaglia contro il Monte dei Paschi e l'ha vinta dopo aver trascinato l'istituto di credito davanti non a un tribunale, per così dire, qualsiasi, ma davanti a quello di Siena. Il giudice ha condannato la banca a cancellare immediatamente la segnalazione della sofferenza economica e a pagare le spese processuali e legali sostenute dalla cartolibreria che nel procedimento è stata assistita dagli avvocati Simone Frosini e Simone Goti.La lite ha inizio la scorsa estate quando la banca si fa viva con il cliente per dire che i rapporti sono chiusi e che la posizione deve essere regolarizzata entro quindici giorni. Alla base della decisione il mancato pagamento di alcune rate del mutuo: una giustificazione che, da sola, non è sufficiente a far scattare la segnalazione che, si legge nella sentenza del tribunale di Siena, non può e non deve essere un 'automatismo'. In pratica, la banca avrebbe dovuto non soltanto avvisare il cliente dell'intenzione di segnalarlo alla centrale rischi, ma anche procedere ad uno studio del suo quadro economico per valutare l'effettivo grado di insolvenza, la sua capacità produttiva e reddituale, l'esistenza di procedure esecutive e l'eventuale possibilità di ristrutturare o recuperare in qualche modo il debito. Passaggi che – ha stabilito il giudice – non sono stati fatti: “Deve evidenziarsi – si legge nella sentenza – come l'iscrizione a sofferenza richieda una valutazione, da parte del soggetto segnalante, della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito”. Il giudice si è soffermato anche sul danno di immagine provocato alla cartolibreria “risultando illegittimamente classificata come cattivo pagatore” alle altre banche autorizzate ad accedere alle informazioni fornite dalla centrale rischi. Non solo: il tribunale ha sottolineato anche il pregiudizio (“che assume il carattere dell'irreparabilità”) derivato dal fatto di non poter accedere a crediti e prestiti presso altri istituto di credito con conseguenze, quantomeno potenziali, sullo svolgimento dell'attività imprenditoriale.La banca è stata condannata a sborsare 3.300 euro e a cancellare immediatamente la cartolibreria dall'elenco dei cattivi.