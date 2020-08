08.08.2020 h 17:58 commenti

Carta famiglia 2020, a Prato una guida per poterla utilizzare

I nuclei familiari che hanno diritto sono circa 33mila ma per ottenerla devono richiederla. Il Comune ha raccolto tutte le informazioni necessarie in una pagine del sito istituzionale dove sarà pubblicato anche l'elenco delle attività aderenti

Il Comune di Prato ha attivato una pagina sul proprio sito istituzionale interamente dedicata alla Carta Famiglia, il nuovo strumento istituito dal governo che consente ai nuclei familiari con almeno un figlio a carico, costittuito da cittadini italiani o comunitari residenti in Italia, di ottenere sconti su beni e servizi delle attività aderenti.

A Prato hanno diritto alla carta circa 33mila famiglie. E' necessario però richiederla sul sito del ministero. Tutte le informazioni sono facilmente trovabili sulla pagina del sito del Comune dove presto sarà inserito anche l'elenco dei negozi aderenti che possono aggiungere ulteriori promozione allo sconto minimo del 5%.

“Siamo tra i primi comuni del territorio a promuovere e sensibilizzare l'utilizzo della Carta della Famiglia. - ha precisato l'assessore Benedetta Squittieri -. In questa prima fase puntiamo ad informare gli operatori e a coinvolgere le famiglie. A tale proposito è stata anche creata una pagina dedicata sul sito del Comune per far conoscere a tutti questa opportunità. Come è accaduto per il bando dei buoni spesa durante l'emergenza sanitaria, al quale hanno aderito moltissimi negozi del vicinato, siamo fiduciosi che gli esercizi risponderanno positivamente, dimostrando ancora una volta la forte relazione che c'è tra la città e i negozi del vicinato. Lavoriamo a stretto contatto con le associazioni di categoria che ringrazio e siamo soddisfatti delle politiche familiari attivate per il territorio pratese”.

La Carta Famiglia è frutto di uno specifico progetto del Forum nazionale Associazioni Familiari. “È nostro obiettivo coinvolgere il maggior numero di esercenti per poter garantire un'offerta territoriale ampia ai cittadini pratesi. - Ha dichiarato Paolo Brogi presidente del Forum Associazioni Familiari di Prato -. È uno strumento di sviluppo per tutte le attività artigianali, commerciali e professionali che vogliono aderire al progetto e di sostegno per le famiglie. Una volta ottenuta la Carta si ha diritto ad uno sconto sui beni e servizi ed è importante sottolineare che non c'è il criterio del reddito per richiederla”.

Sia per il commercio che per l'artigianato questa carta può essere un'occasione di fidelizzazione dei clienti. Ecco perchè il Comune ha chiesto alle associazioni di categoria di promuovere l'iniziativa tra i propri associati. “Ci stiamo impegnando per sensibilizzare i nostri associati ad aderire alla Carta della Famiglia - ha affermato Ascanio Marradi di Confesercenti Prato - puntando anche ad incentivare i negozi del vicinato. La Carta è uno strumento utile per promuovere le attività commerciali del territorio e aiutare tutte le famiglie”.

Anche Giovanni Corradi di Confartigianato Prato ha affermato: “Abbiamo aderito volentieri come associazione di categoria a questa iniziativa del Comune e abbiamo già inviato un'informativa ai nostri aderenti per spiegare il progetto e da settembre partirà la fase operativa. Noi puntiamo a sensibilizzare il maggior numero di esercenti considerando che possono aderire sia negozi del vicinato di generi alimentari che negozi di abbigliamento, elettricisti, idraulici e molti altri”.

Presente alla presentazione dell'iniziativa anche Matteo Marianeschi di Confcommercio Prato: ”Ho colto con piacere questa opportunità perché si traduce in sviluppo e incremento per le imprese del territorio. La Carta della Famiglia ha due vantaggi molto importanti, il primo è che può essere utilizzata su tutto il territorio nazionale e non solo provinciale, in più essendosi abbassato il criterio del numero dei figli a carico in seguito all'emergenza Covid, il bacino di clienti per le nostre aziende aumenterà”.