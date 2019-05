23.05.2019 h 10:39 commenti

Carta di identità falsa per chiedere la residenza, denunciato un cinquantunenne

L'uomo si è presentato all'ufficio anagrafe del Comune di Prato con un documento falso. Ulteriori indagini in corso per risalire a chi lo ha prodotto

Un cinese di 51 anni è stato denunciato per possesso e uso di atto falso per aver esibito una carta di identità falsa per la richiesta di residenza. A denunciarlo sono stati gli agenti dell'Unità operativa investigativa della Municipale di Prato. L'uomo si è presentato all'ufficio anagrafe con una carta di identità rilasciata da un Comune della Campania nel cui archivio non sono stati trovati riscontri. Gli agenti hanno fatto un controllo a casa del cinese e hanno sequestrato la carta di identità e gli accertamenti successivi hanno confermato la falsità del documento. Le indagini proseguono per cercare di risalire a chi ha prodotto la carta di identità. Non è il primo caso a Prato dove addirittura la polizia municipale ha organizzato un ufficio apposito per le verifiche sui documenti che vengono presentati ai fini dell'ottenimento della residenza.









