28.10.2020 h 18:03 commenti

Carrozzina travolta da un'auto: neonato di tre mesi soccorso in codice rosso

L'incidente è avvenuto all'incrocio tra via Galcianese e via Orti del Pero. Illesa la madre del piccolo che stava attraversando forse con il semaforo rosso

Un bambino di appena tre mesi è stato investito in via Galcianese da un'auto che ha colpito in pieno la carrozzina, spinta dalla madre. E' successo intorno alle 15.40 di oggi, 28 novembre, all'altezza dell'incrocio con via Orti del Pero, non lontano dall'ingresso del cimitero della Misericordia.

Il piccolo è stato soccorso in codice rosso dall'ambulanza inviata dal 118 e trasportato d'urgenza in ospedale. Ha riportato un trauma cranico ma, per fortuna, non è in pericolo di vita, anche se i medici lo terranno in osservazione per monitorare meglio la situazione. Illesa la madre, una donna di origini marocchine, anche se comprensibilmente sotto shock per l'accaduto. Per fortuna, secondo i primi accertamenti fatti dalla polizia municipale, il neonato era assicurato dalle cinture all'interno della carrozzina, così non è stato sbalzato e l'urto con l'asfalto è stato in parte attutito. Il conducente dell'auto investitrice, un italiano di 70 anni, si è fermato. Ora saranno gli agenti dell'ufficio sinistri a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, sulla base dei rilievi effettuati in via Galcianese. Da alcune testimonianze, sembra che la mamma abbia attraversato con il semaforo sul rosso e l'automobilista, di fronte all'improvviso ostacolo, non sia riuscito a fermare in tempo l'auto.