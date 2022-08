26.08.2022 h 16:35 commenti

Caro-energia, Nannicini (Pd): "Sacrosanto ill grido di allarme degli industriali. Subito un decreto"

Il candidato al collegio uninominale della Camera chiede alle forze politiche di superare gli interessi di parte e consentire al Governo di varare immediatamente una misura a sostegno delle imprese e delle famiglie

“Sacrosanto il grido di allarme di Confindustria Toscana nord sugli impatti devastanti dell'aumento dei costi energetici e sulla tenuta delle imprese del tessile e non solo”. Lo dice Tommaso Nannicini, deputato uscente del Pd, candidato nel collegio uninominale Prato Pistoia Mugello alla Camera. “Gli aumenti non sono sostenibili – il commento dell'economista dopo l'sos lanciato dagli industriali ( leggi ) – il Pd ha chiesto subito un decreto legge e si aspetta che tutte le forze politiche mettano da parte le rispettive bandierine per permettere al Governo di intervenire. Dividiamoci sul resto, ma su questo argomento diamo risposte immediate”. Il caro-energia sta mettendo a dura prova molte imprese. Resistere è la parola d'ordine per tutti ma non è facile. Per niente. “Far cadere il Governo in questa situazione è stata una follia – commenta Nannicini – noi abbiamo fatto di tutto per evitarlo, ma ora chi ci ha portato ad elezioni anticipate per interessi di parte permetta al Governo di dare comunque risposte immediate a famiglie e imprese. Soprattutto quelle piccole e non solo nei settori energivori. Non possiamo aspettare che passino le elezioni – avverte il candidato – dobbiamo mettere un tetto nazionale al prezzo dell'elettricità per imprese e famiglie per almeno 12 mesi”. Nella ricetta di Tommaso Nannicini anche un altro punto: “Dobbiamo compensare fino al 50 per cento degli extracosti delle imprese per gas ed elettricità a partire da giugno di quest'anno”.