Caro energia, la piscina di Iolo resta chiusa. In via Roma copertura finanziaria garantita fino a dicembre

Il Comune ha stanziato 90mila euro, da ottobre a dicembre, per scongiurare lo stop alla Colzi Martini. Per il prossimo trimestre servono 250mila euro. Ad aprile sarà comunque chiusa per i lavori alla vasca da 50 metri. Ancora cantieri in viale Galilei

Nessuna data prevista per la riapertura della piscina di Iolo, chiusa per far fronte al caro energia, intanto per mantenere aperta quella di via Roma il Comune ha stanziato 90mila euro fino a dicembre. Ora bisognerà trovare altre risorse (le stime parlano di 250mila euro), almeno fino ad aprile, quando l'impianto sarà definitivamente chiuso per permettere di effettuare i lavori richiesti dall'Asl alla vasca da 50 metri e per quelli di copertura degli spogliatoi. Intanto a partire dall'estate 2023 cantieri anche a Iolo e nuovamente in viale Galilei.

La Colzi Martini è l'impianto più energivoro, ma è stato scelto di non chiuderlo per evitare ulteriori disagi alle società sportive. A inizio anno il pallone di copertura, infatti, si è definitivamente rotto e contemporaneamente l'Asl non ha autorizzato l'utilizzo della vasca da 50 metri per un problema alla pavimentazione. Intoppi che hanno costretto le società sportive di sincro e pallanuoto a trasferirsi per diversi mesi in viale Galilei, struttura non ottimale dove fare gli allenamenti.

In commissione 6 il presidente del Cgfs Gabriele Grifasi ha spiegato i motivi per cui l'impianto di Iolo è stato chiuso lo scorso ottobre. “I costi energetici complessivi per le quattro piscine, San Paolo e Gescal sono a carico del Comune perchè utilizzate dalle scuole, sono passati da 550mila euro pre Covid a 1milione e 100 con un aggravio a partire da dopo l'estate. Rincari che non potevamo più garantire l'equilibrio di bilancio, così in accordo con l'amministrazione è stato deciso di interrompere l'attività Iolo dove l'utenza è minore rispetto ad altre piscine. Siamo riusciti anche a trasferire i corsi per bambini in altri impianti limitando le perdite di incassi”.

Ma la piscina di via Lottini sarà nuovamente chiusa probabilmente durante l'estate per consentire i lavori di consolidamento della cupola. La stima dei lavori risale al 2020 quindi i costi vanno aggiornati e l'idea del Comune è di limitare l'intervento, per cui è già stato chiesto un mutuo. Le risorse liberate saranno spostate sul cantiere di via Roma, dove intanto è a rischio il completamente della ristrutturazione delle piscine piccole. Il cantiere avrebbe dovuto chiudere la scorsa estate, ma di fatto è ancora aperto tanto che la ditta vincitrice dell'appalto è già stata più volte sanzionata. Se i lavori non procederanno spediti, si andrà verso la risoluzione del contratto. Cantiere infinito anche per la piscina di viale Galilei dove a giugno verranno fatti dei lavori al sottovasca e alla caldaia, nonostante sia stata oggetto di un lungo piano di recupero concluso a maggio scorso.

