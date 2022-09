14.09.2022 h 22:45 commenti

Caro energia, incontro con il gruppo Estra: "Ecco perché i prezzi sono fuori controllo"

Nella sede di Prisma l'incontro con le categorie economiche e sociali organizzato dal Comune: "Al fianco di imprese e famiglie"

Un'altalena di prezzi che ha gettato alle ortiche i normali meccanismI di domanda e offerta, partita molto prima della guerra in Ucraina ma che non finirà a breve e non con un ritorno ai valori di oltre un anno fa. E’ l’analisi schietta e dura che Paolo Abati, direttore generale del gruppo Estra, ha fatto ieri pomeriggio, 14 settembre, nella sede di Prisma, alle categorie economiche e sociali nell’incontro voluto dal Comune di Prato per fare il punto sul caro energia. Il costo del gas è passato dal minimo di 0,15 euro al metro cubo di un anno fa fino a 3,20 euro a cavallo tra novembre e dicembre 2021 per poi riscendere a 0,75 e poi risalire di nuovo vertiginosamente dopo l'inizio della guerra, nel febbraio 2022 e arrivare nell'agosto scorso di nuovo a 3,20 euro. “Non sono in grado di portarvi neanche una buona notizia. - ha detto Abati - Abbiamo iniziato a preoccuparci nell’autunno 2021 quando la guerra era ancora lontana, ad opera quindi di speculazioni. Con l’invasione dell’Ucraina la situazione è degenerata e i prezzi sono schizzati sopra i 100 euro megawattora. Ora siamo a oltre 200 euro. Da un giorno a un altro il costo del gas può aumentare del 30%”. Da qui la disdetta di tanti contratti e la necessità di formularne di nuovi secondo condizioni inedite e spesso impossibili da rispettare. Estra non chiede fideiussioni, troppo difficili da ottenere dal sistema bancario. Propone invece dei depositi cauzionali a garanzia dei conti del gas. Quanto alle soluzioni generali, secondo Abati su questo fronte la soluzione è adottare un tetto al prezzo del gas, per limitare le speculazioni, e ampliare il sistema delle garanzie pubbliche alle imprese, come già fatto da Germania e Francia ad esempio, per andare incontro al problema della liquidità e a quello dell'affidabilità delle nostre imprese sul mercato.L’incontro è stato voluto dal Comune per analizzare la situazione e per condividere un percorso. “L’obiettivo - afferma il sindaco Biffoni - è fare squadra e costruire una rete con imprese, associazioni di categoria e sociali per trovare le soluzioni ad una situazione che minaccia la sopravvivenza del distretto a causa del caro energia e dello spettro di una nuova possibile recessione”. Per le imprese, con i rincari che rispetto al 2021 superano il 100% e sforano l'incidenza del 55% sul fatturato, il rischio chiusura è altissimo. Una situazione che rischia di spazzare via il patrimonio produttivo, economico, storico e anche sociale pratese ed europeo. “Il lavoro per contenere i costi energetici e variare le fonti di approvvigionamento con una svolta green non è cominciato ora, ma già dall'autunno scorso, per fronteggiare i problemi lasciati dalla pandemia. Fin da domani il lavoro sarà impostato su due livelli: uno di breve periodo per affrontare l'emergenza e rafforzare le richieste di intervento fatte da associazioni di categoria e sindacati a Regione e Governo, l'altro di medio termine a partire da gennaio 2023 per garantire la possibilità alle imprese di raggiungere l'efficientamento energetico degli edifici per abbassare i consumi di energia, attingendo ad esempio già dai 10 milioni del Governo per il tessile, per cui venerdì 16 settembre sarà firmato il Protocollo d'intesa in Palazzo comunale”.