02.09.2022 h 14:40 commenti

Caro energia, i lanifici alle prese con il rebus dei listini: "Impossibile prevedere i costi"

Ormai le contrattazioni sui prezzi vengono fatte di giorno in giorno, ma la produzione inizierà fra qualche settimana e quanto stabilito potrebbe non essere più sufficiente. Intanto l'associazione Astri propone la serrata delle imprese in segno di protesta

alessandra agrati

Impossibile decidere i prezzi dei tessuti, ormai non si parla più di listini, ma le contrattazioni vengono fatte al momento dell'ordine, anche questa è una delle tante conseguenze dei costi energetici.L'allarme arriva dai lanifici pratesi che in questi giorni sono a concretizzare gli ordini per la stagione autunno inverno e presto dovranno affrontare anche quelli per la collezione primavera estate “Dobbiamo ridiscutere i prezzi giorno giorno – spiegadi Ultra – ma la produzione inizierà fra due mesi e, quindi ,rischiamo di aver fatto male i conti. I clienti stanno iniziando a metabolizzare questi aumenti che, però ,devono essere spalmati su tutta la filiera, non solo sui lanifici”. Per ora i finissaggi applicano ai loro clienti il ticket energetico, quindi al prezzo pattuito vengono aggiunti i rincari dovuti alle oscillazioni del prezzo di gas ed elettricità.Che si tratti di un'operazione difficile è fuori discussione. "Da una settimana - precisadella Faliero & Sarti - siamo a fare le simulazioni, ma costruiamo sulla sabbia; ogni momento le quotazioni cambiano e i prezzi sono più che triplicati . Per ora la stagione autunno inverno non è andata male, ma è la produzione su cui siamo più competitivi. Per quella estiva rischiamo di perdere clienti che decidono di dirottare gli ordini in altri Paesi, come la Turchia, dove i costi energetici non hanno subito i nostri rincari. Una volta perso un cliente è difficile riconquistarlo".In linea generale, l'aumento è stato del 35% “Non c'è più un listino - spiegadel Lanificio Bellucci – ma piuttosto dei prezzi indicativi. Sono preoccupato per un possibile stop della produzione da parte dei finissaggi, ma anche che le vendite nei negozi subiscano un brusco rallentamento a causa dell'inflazione. Se fosse così, la prossima stagione autunno inverno sarebbe comunque compromessa, come è successo durante il Covid, quando i negozi non hanno venduto e quindi non hanno riassortito.”Di follia parlai del Lanificio Fortex. “Diamo prezzi indicativi , le spedizioni vengono fatte al buio, non sappiamo effettivamente quanto ci costa produrre. I conti si faranno alla fine ma, nonostante la comprensione dei nostri clienti, c'è il rischio di chiudere i bilanci in perdita. Se si arrivasse al pareggio, sarei contento”.Del resto nel secondo trimestre i costi del gas sono passati da 0,30 a 1,30 . “Non si può continuare a lavorare senza una certezza – spiegadella Linea Esse – del resto se calcoliamo prudentemente con i costi attuali siamo fuori mercato, per evitare guai peggiori questo Governo deve intervenire subito calmierando i prezzi energetici. Questa è un'emergenza economica che è più impattante del Covid e quindi deve essere affrontata anche nell'ottica della tenuta sociale , sarebbe prudentemente auspicabile prevedere una cassa integrazione ad hoc”.Una situazione generalizzata che è stata discussa anche oggi 2 settembre in una riunione straordinaria della sezione Moda di Confindustria Toscana Nord dove è emersa la preoccupazione di possibili speculazioni sui ticket energetici, ma anche la speranza che si trovi una soluzione a livello europeo Tra le proposte fatte anche quella di affidare a una società esterna l'analisi dei costi sostenuti, in modo da avere un quadro organico della situazione del distretto. Una prima analisi era già stata fatta per le rifinizioni.Intanto l'associazione Astri lancia la proposta di fermare le aziende per un giorno se la situazione non verrà risolta al più presto, in segno di protesta.“Non stiamo ricevendo risposte e quello dei costi energetici non ci pare sia un tema prioritario della campagna elettorale: chi si prenderà la responsabilità di mettere sul tavolo delle proposte credibili? Un distretto produttivo come il nostro non può fare a meno di far sentire la propria voce, anche a costo di manifestare in maniera eclatante la nostra preoccupazione - ha espresso il- “Non c’è tempo da perdere: se non otterremo risposte, siamo pronti a manifestare”.